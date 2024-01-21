Снова только норвежцы на подиуме. Результаты мужского масс-старта на Кубке мира

В Антхольц-Антерсельве, Италия, прошла предпоследняя гонка шестого этапа Кубка мира. Нас ждал масс-старт у мужчин на дистанции 15 км.

And we are OFF! 💥



A stunning day and a fantastic crowd in Antholz!#biathlon pic.twitter.com/ovePLugqFO — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 21, 2024

Весь подиум был за спортсменами из Норвегии.

Победителем стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, Ветле Шоста Кристиансен. Вторым к финишу пришёл неоднократный призёр чемпионатов мира, Йоханнес Дале. Тройку призёров замкнул Вебьёрн Сёрум.

Vetle running the Mass Start table 🔥 But what a crazy last loop by Johannes Dale-Skjevdal and Vebjoern Soerum returns from IBU Cup with a podium!



🥇🇳🇴 Christiansen

🥈🇳🇴 Dale-Skjevdal

🥉🇳🇴 Soerum



📷 Thibaut+Manzoni/IBU #biahtlon pic.twitter.com/FfoRezOYYO — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 21, 2024

Кубок мира по биатлону

Шестой этап

Антхольц-Антерсельв, Италия

Масс-старт

Мужчины

Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) (1 промах) 35.51,4 Йоханнес Дале (Норвегия) (2) +10,7 Вебьёрн Сёрум (Норвегия) (1) +14,0 Кантен Фиён-Майе (Франция) (0) +20,1 Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) (4) +23,3 Тарье Бё (Норвегия) (1) +34,4 Эспер Нелин (Швеция) (2) +43,2 Себастьян Стадлер (Швейцария) (1) +43,7 Юстус Штрелов (Германия) (2) +59,5 Отто Инвениус (Финляндия) (2) +1.03,1

"I managed to stay calm - I know at least one coach that's happy today!"



Vetle underlines his position as one of the favourites in Nove Mesto after these last two weeks 👀#biathlon pic.twitter.com/EHyCHSCHLr — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 21, 2024

Напомним, сегодня также состоится еще одна гонка, заключительная, в шестом этапе. Это будет масс-старт у женщин на дистанции в 12,5 км.