Снова только норвежцы на подиуме. Результаты мужского масс-старта на Кубке мира
Новости биатлона Сегодня, 07:38
Фото: страница @biathlonworld в Х/Автор неизвестен
В Антхольц-Антерсельве, Италия, прошла предпоследняя гонка шестого этапа Кубка мира. Нас ждал масс-старт у мужчин на дистанции 15 км.
Весь подиум был за спортсменами из Норвегии.
Победителем стал олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, Ветле Шоста Кристиансен. Вторым к финишу пришёл неоднократный призёр чемпионатов мира, Йоханнес Дале. Тройку призёров замкнул Вебьёрн Сёрум.
Кубок мира по биатлону
Шестой этап
Антхольц-Антерсельв, Италия
Масс-старт
Мужчины
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) (1 промах) 35.51,4
- Йоханнес Дале (Норвегия) (2) +10,7
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) (1) +14,0
- Кантен Фиён-Майе (Франция) (0) +20,1
- Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия) (4) +23,3
- Тарье Бё (Норвегия) (1) +34,4
- Эспер Нелин (Швеция) (2) +43,2
- Себастьян Стадлер (Швейцария) (1) +43,7
- Юстус Штрелов (Германия) (2) +59,5
- Отто Инвениус (Финляндия) (2) +1.03,1
Напомним, сегодня также состоится еще одна гонка, заключительная, в шестом этапе. Это будет масс-старт у женщин на дистанции в 12,5 км.
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