Неожиданность на Чемпионате мира по биатлону. Шведы сенсационно выиграли эстафету
Новости биатлона Сегодня, 12:10
Фото: biathlonworld.com/ Автор неизвестен
17 февраля в Чехии в рамках Чемпионата мира по биатлону состоялась мужская классическая эстафета.
Гонка завершилась сенсационно, а золотые медали достались шведам. Фаворит в лице сборной Норвегии, имела значительное преимущество почти в минуту, но на последней стрельбе Ветле Шостад Кристиансен получил три штрафных круга. В итоге норвежцы пришли вторыми, на одну секунду опередив сборную Франции. Остальные места в топ-6 заняли сборные Германии, США и Италии.
Чемпионат мира по биатлону. Новое Место, Чехия. Эстафета. Мужчины
- Швеция - 1.16.22,6 (0+9)
- Норвегия - 11,8 (4+11)
- Франция — 12,8(3+13)
- Германия - 51, 6 (1+8)
- США - 1.22,2 (0+8)
- Италия - 1.44,1 (1+11)
Напомним, что на текущем Чемпионате мира спортсменов ждет еще одна гонка. Завтра, 18 февраля, и у мужчин и у женщин пройдут гонки с массовым стартом.
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