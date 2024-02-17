Неожиданность на Чемпионате мира по биатлону. Шведы сенсационно выиграли эстафету

17 февраля в Чехии в рамках Чемпионата мира по биатлону состоялась мужская классическая эстафета.

Гонка завершилась сенсационно, а золотые медали достались шведам. Фаворит в лице сборной Норвегии, имела значительное преимущество почти в минуту, но на последней стрельбе Ветле Шостад Кристиансен получил три штрафных круга. В итоге норвежцы пришли вторыми, на одну секунду опередив сборную Франции. Остальные места в топ-6 заняли сборные Германии, США и Италии.

Чемпионат мира по биатлону. Новое Место, Чехия. Эстафета. Мужчины

Швеция - 1.16.22,6 (0+9)

Норвегия - 11,8 (4+11)

Франция — 12,8(3+13)

Германия - 51, 6 (1+8)

США - 1.22,2 (0+8)

Италия - 1.44,1 (1+11)

Напомним, что на текущем Чемпионате мира спортсменов ждет еще одна гонка. Завтра, 18 февраля, и у мужчин и у женщин пройдут гонки с массовым стартом.