EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Непозволительно большая сумма. Грилиша в очередной раз оштрафовали за выходку за рулем

Непозволительно большая сумма. Грилиша в очередной раз оштрафовали за выходку за рулем

Новости футбола Сегодня, 09:00
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Непозволительно большая сумма. Грилиша в очередной раз оштрафовали за выходку за рулем Непозволительно большая сумма. Грилиша в очередной раз оштрафовали за выходку за рулем

В июле прошлого года звезда Манчестер Сити Джек Грилиш превысил скорость на 14 миль в час, в чем сам и признался, после чего перед Фемидой, которая оштрафовала полузащитника на тысячу фунтов.

Сам игрок на суд не явился, но его адвокат Джон Дай, согласно Daily Mail, принес извинения от имени Грилиша. Судьи же оштрафовали полузащитника на 666 фунтов и обязали выплатить судебные издержки в размере 110 фунтов, а также компенсировать траты пострадавших в размере 266 фунтов.

Грилиш не впервые попадает в неприятности за рулём. В марте 2020 года, во время локдауна, 28-летний игрок разбил свою машину, а также два припаркованных автомобиля рядом. Свидетели же заявили, что от него пахнет спиртным, а речь его несвязная.

Потом он превысил скорость, передвигаясь по дороге М42, которая соединяет Бромсгвур и Вустершир, со скоростью свыше 90 миль в час. По совокупности данных инцидентов Грилиша лишили права вождения на девять месяцев и оштрафовали почти на 83 тысячи фунтов.

Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Сегодня, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Сегодня, 04:00 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Фанаты ПСЖ удивили ярким перфомансом перед матчем с Боруссией Дортмунд Новости футбола Вчера, 15:38 ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд
Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги Новости футбола 06 мая 2024, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Новости футбола 05 мая 2024, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед Новости футбола 05 мая 2024, 06:58 Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:36 Один из вероятных преемников Пиоли в Милане летом может покинуть свою нынешнюю команду Новости бокса Сегодня, 09:31 Стали известны новые подробности допингового скандала Райана Гарсии Новости футбола Сегодня, 09:00 Непозволительно большая сумма. Грилиша в очередной раз оштрафовали за выходку за рулем Новости футбола Сегодня, 08:40 Выход Боруссии Дортмунд в финал Лиги чемпионов обогатит Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Сегодня, 08:01 Манчестер Юнайтед намерен заменить Онана вратарем Реал Сосьедада Новости футбола Сегодня, 07:59 Тухель ответил, хотел ли бы он вернуться в Англию после Баварии Новости футбола Сегодня, 07:20 Покинет Европу. Стало известно, в какой лиге Ройс продолжит карьеру Новости футбола Сегодня, 07:19 В дортмундской Боруссии приняли решение по будущему двух арендованных игроков Новости футбола Сегодня, 06:35 Барселона готовит громкое тренерское возвращение в следующем году
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Зринськи – Борац прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Брюгге — Фиорентина прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Монако – Фенербахче прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Стелленбош – АмаЗулу прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Орландо Пайретс – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Полокване Сити - Ричардс Бэй прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Голден Эрроуз – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Фатих Карагюмрук – Трабзонспор прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Бавария прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Барселона – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года