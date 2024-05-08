Непозволительно большая сумма. Грилиша в очередной раз оштрафовали за выходку за рулем

В июле прошлого года звезда Манчестер Сити Джек Грилиш превысил скорость на 14 миль в час, в чем сам и признался, после чего перед Фемидой, которая оштрафовала полузащитника на тысячу фунтов.

Сам игрок на суд не явился, но его адвокат Джон Дай, согласно Daily Mail, принес извинения от имени Грилиша. Судьи же оштрафовали полузащитника на 666 фунтов и обязали выплатить судебные издержки в размере 110 фунтов, а также компенсировать траты пострадавших в размере 266 фунтов.

Грилиш не впервые попадает в неприятности за рулём. В марте 2020 года, во время локдауна, 28-летний игрок разбил свою машину, а также два припаркованных автомобиля рядом. Свидетели же заявили, что от него пахнет спиртным, а речь его несвязная.

Потом он превысил скорость, передвигаясь по дороге М42, которая соединяет Бромсгвур и Вустершир, со скоростью свыше 90 миль в час. По совокупности данных инцидентов Грилиша лишили права вождения на девять месяцев и оштрафовали почти на 83 тысячи фунтов.