На подиуме без норвежцев. Результаты женского масс-старта в Антхольце
В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 января, прошли заключительные гонки соревнований.
Финальной гонкой этапа стала гонка с массовым стартом у женщин. Победительницей стала француженка Джулия Симон, которая прошла всю дистанцию за 34 минуты и 42 секунды и допустила всего один промах на стрельбе. Симон опередила свою соотечественницу Лу Жанмонно всего на 9 секунд, а третье место заняла Лена Гекки-Гросс. Лучшей из норвежек стала Каролин Кноттен, финишировавшая пятой, а сестры Эберг заняли только 11-е и 12-е места.
Кубок мира. 6-й этап. Антхольц-Антерсельва. Массовый старт. Женщины. 12.5 км
- Джулия Симон (Франция) - 34.42,5 (0+0+1+0)
- Лу Жанмонно (Франция) - 8,9 (0+0+0+0)
- Лена Гекки-Гросс (Швейцария) - 20,7 (0+0+1+0)
- Ванесса Фойгт (Германия) - 28,6 (0+0+0+0)
- Каролин Кноттен (Норвегия) - 46,4 (0+0+1+1)
- Лиза Виттоцци (Италия) - 49,3 (0+0+0+1)
Далее спортсмены получат почти три недели отдыха и отправятся на Чемпионат мира в Чехию. Отметим, что турнир стартует 7 февраля.