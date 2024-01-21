На подиуме без норвежцев. Результаты женского масс-старта в Антхольце

В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 21 января, прошли заключительные гонки соревнований.

Финальной гонкой этапа стала гонка с массовым стартом у женщин. Победительницей стала француженка Джулия Симон, которая прошла всю дистанцию за 34 минуты и 42 секунды и допустила всего один промах на стрельбе. Симон опередила свою соотечественницу Лу Жанмонно всего на 9 секунд, а третье место заняла Лена Гекки-Гросс. Лучшей из норвежек стала Каролин Кноттен, финишировавшая пятой, а сестры Эберг заняли только 11-е и 12-е места.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц-Антерсельва. Массовый старт. Женщины. 12.5 км

Джулия Симон (Франция) - 34.42,5 (0+0+1+0) Лу Жанмонно (Франция) - 8,9 (0+0+0+0) Лена Гекки-Гросс (Швейцария) - 20,7 (0+0+1+0) Ванесса Фойгт (Германия) - 28,6 (0+0+0+0) Каролин Кноттен (Норвегия) - 46,4 (0+0+1+1) Лиза Виттоцци (Италия) - 49,3 (0+0+0+1)

Different day but the same names as in the Short Individual! 🎉 It's double for @FedFranceSki in the Antholz Women Mass Start!💥



🥇🇫🇷 Julia Simon

🥈🇫🇷 Lou Jeanmonnot

🥉🇨🇭 Lena Haecki-Gross



📷 Thibaut/IBU #biathlon pic.twitter.com/vWonJqDYyB — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 21, 2024

"There were French fans all over the tracks, It feels incredible, I'm really happy!" 😍



Julia Simon struggled to find her footing in December but she's rolling into form this month!#biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/8yO4dJwnrF — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 21, 2024

Далее спортсмены получат почти три недели отдыха и отправятся на Чемпионат мира в Чехию. Отметим, что турнир стартует 7 февраля.