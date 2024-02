Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки на Чемпионате мира по биатлону

Speechless 🤯🤯🤯



Follow along on the IBU App 📲 https://t.co/XE92Vabx43

Or watch live on 🎥 https://t.co/SLLUKpfnOl#biathlon #NMNM24 pic.twitter.com/UbukF1uUSX

— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 14, 2024