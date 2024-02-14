Братья Бё на вершине. Результаты индивидуальной гонки на Чемпионате мира по биатлону

На Чемпионате Мира по биатлону, который проходит в Нове Место, состоялась индивидуальная гонка среди мужчин.

На первом месте эту гонку завершил норвежский биатлонист Йоханес Тингес Бё. Он преодолел дистанцию за 45:49.0 минуты и воспользовался на стрельбе только одним дополнительным патроном. На второй строчке его брат - Тарей Бё. Он проиграл Йоханесу почти одну минуту - 58,9 секунды, и также допустил промах на стрельбе. Тройку лидеров замкнул Бенедикт Доль. Немец однажды промахнулся на стрельбище и проиграл Тингесу 1:53,3 минуты.

Чемпионат мира. Индивидуальная гонка у мужчин

Чехия, Нове Место

Топ-6

Йоханнес Бё (Норвегия, 1+0+0+0+0) 45:49.0 Тарьей Бё (Норвегия, 0+1+0+0+0) +58.9 Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+0+1) +1:35.3 Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1+0+1) +2:50.2 Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+0+0+0) +3:03.2 Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+1+0+0) +3:16.2

Напомним вам результаты и расписание этого биатлонного сезона.