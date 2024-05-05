Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед

Звезда Голливуда Уилл Феррелл купил часть акций футбольного клуба Лидс Юнайтед, сообщает издание The Sun.

С 2016 года американец также является совладельцем Лос-Анджелеса, выступающего в МЛС. Как сообщают инсайдеры, Феррел просто влюбился в английский футбол и решил купить большой пакет акций Лидс Юнайтед.

"Это правда - Уилл Феррелл владеет долей в Лидсе. "49ers" объявят о его участии в ближайшие дни, и он с нетерпением ждет возможности посыпать клуб звездной пылью. Он обожает футбол и был особенно впечатлен страстью английской игры. Этот шаг рассматривается как "серьезная инвестиционная возможность", ведь Лидс потенциально может вернуться в Премьер-лигу лишь через три матча", - сообщает издание.

Напомним, что Лидс Юнайтед сыграет в плей-офф Чемпионшипа. В полуфинале Белые сыграют против Норвича, в потенциальном финале, они могут сыграть против победителя пары Саутгемптон/Вест Бромвич.

Напомним, что Ипсвич Таун спустя 22 года вернулся в английскую Премьер-лигу. Неординарности этому событию добавляет тот факт, что год назад команда выступала в третьем по силе дивизионе английского футбола, Лиге 1.