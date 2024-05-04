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Невероятная история. Ипсвич Таун за два года проделал путь из Лиги 1 до АПЛ

Новости футбола Сегодня, 09:30
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Невероятная история. Ипсвич Таун за два года проделал путь из Лиги 1 до АПЛ Фото: twitter.com/Big_ttalker

Ипсвич Таун спустя 22 года вернулся в английскую Премьер-лигу. Неординарности этому событию добавляет тот факт, что год назад команда выступала в третьем по силе дивизионе английского футбола, Лиге 1.

В заключительном туре Чемпионшипа Ипсвич на своем поле принимал Хаддерсфилд и благодаря победе обеспечил себе финиш на втором месте. Главным виновником торжества считается 37-летний наставник Киран Маккенна. Менеджер работает с «трактористами» с 2021-го года, а до этого три года входил в тренерский штаб Манчестер Юнайтед.

Напомним, что ранее Лестер гарантировал себе возвращение в элиту, а третью путевку в Премьер-лигу между собой разыграют Лидс, Саутгемптон, Норвич и Вест Бромвич Альбион.

Плей-офф за выход в АПЛ. Полуфиналы

  • Лидс — Норвич
  • Саутгемптон —Вест Бромвич

Бирмингем и Хаддерсфилд присоединились к Роттерхэму и следующий сезон начнут в Лиге 1. К слову, в обратном направлении проследовали Портсмут и Дерби, а еще одна путевка в Чемпионшип достанется победителю плей-офф.

Плей-офф за выход в Чемпионшип. Полуфиналы

  • Болтон — Барнсли — 3:1 (первый матч)
  • Петерборо — Оксфорд
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Ипсвич Таун Чемпионшип Англия
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