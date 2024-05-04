Невероятная история. Ипсвич Таун за два года проделал путь из Лиги 1 до АПЛ

Ипсвич Таун спустя 22 года вернулся в английскую Премьер-лигу. Неординарности этому событию добавляет тот факт, что год назад команда выступала в третьем по силе дивизионе английского футбола, Лиге 1.

Ipswich Town fans are ready for the promotion party 👀🔵#ITFC



pic.twitter.com/fIbuD2w49x — The Real EFL (@RealEFLSocial) May 4, 2024

В заключительном туре Чемпионшипа Ипсвич на своем поле принимал Хаддерсфилд и благодаря победе обеспечил себе финиш на втором месте. Главным виновником торжества считается 37-летний наставник Киран Маккенна. Менеджер работает с «трактористами» с 2021-го года, а до этого три года входил в тренерский штаб Манчестер Юнайтед.

Напомним, что ранее Лестер гарантировал себе возвращение в элиту, а третью путевку в Премьер-лигу между собой разыграют Лидс, Саутгемптон, Норвич и Вест Бромвич Альбион.

Плей-офф за выход в АПЛ. Полуфиналы

Лидс — Норвич

Саутгемптон —Вест Бромвич

Бирмингем и Хаддерсфилд присоединились к Роттерхэму и следующий сезон начнут в Лиге 1. К слову, в обратном направлении проследовали Портсмут и Дерби, а еще одна путевка в Чемпионшип достанется победителю плей-офф.

Плей-офф за выход в Чемпионшип. Полуфиналы