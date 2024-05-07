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Полокване Сити - Ричардс Бэй прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Полокване Сити - Ричардс-Бей прогноз Фото: https://twitter.com/RichardsBayFC_
Полокване Сити Полокване Сити
Премьер-лига ЮАР 08 мая 2024, 13:30 Полокване Сити - Ричардс-Бей
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Южно-Африканская Республика,
Ричардс-Бей Ричардс-Бей
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Полокване Сити
Коэф.: 3.05
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В матче перенесенного 17 тура Премьер-лиги ЮАР Полокване Сити сыграет против Ричардс Бэй. Игра пройдет в среду, 8 апреля, а начнется в 19:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на встречу.

Полокване Сити

Коллектив из середины турнирной таблицы Премьер-лиги ЮАР, они занимают девятое место. Сейчас в Полокване Сити 33 очка после 26 туров. До конца чемпионата остается четыре матча, отрыв от зоны вылета - десять очков. Таким образом, в случае победы в этой игре, Полокване уже на сто процентов сохранит прописку в Премьер-лиге. К слову, как раз Ричардс Бэй идет на 15-й строчке и имеет 23 пункта, поэтому победа в этой игре для Сити будет очень кстати. В предыдущих играх Полокване получил только одну победу, дважды сыграли вничью и дважды проиграли. Не очень стабильные результаты.

Ричардс Бэй

Сейчас команда идет в зоне вылета в турнирной таблице. После 26 матчей Премьер-лиги ЮАР Ричард Бэй имеет всего 23 очка, отставание от спасительного 14 места - шесть очков. Кроме этого, Роял АМ имеет еще матч в запасе, поэтому они могут оторваться от Ричардс Бэй на девять пунктов. Что касается отрыва от последней команды, то он составляет восемь очков. В последних пяти матчах Ричардс Бэй демонстрирует довольно неплохие результаты: три победы и два поражения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Премьер-лига ЮАР Ричардс Бэй на своем стадионе выиграл Полокване Сити со счетом 3:2.
  • Ричард Бэй пропускает уже в последних девяти выездных матчах. Более того, в девяти крайних играх на чужом поле, Ричардс Бэй не выигрывает.
  • В Премьер-лиге команда Полокване Сити в среднем забивает 0,8 гола за игру, а пропускает один. Ричардс Бэй забивает 0,8, пропускает 1,3.

Полокване Сити - Ричардс Бэй прогноз

Команды из разных частей турнирной таблицы, но для обеих - это важная игра. Ричардс Бэй в последних матчах играет немного лучше, но это преимущественно на своем поле. В гостевых матчах они набрали только пять очков в нынешнем сезоне. Полокван Сити, как по мне, фаворит матча. Моя ставка - победа хозяев с коэффициентом 3,05.

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Прогноз на матч Победа Полокване Сити
Коэф.: 3.05
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