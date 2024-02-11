В топе снова только норвежцы. Йоханнес Бё выиграл пасьют на Чемпионате мира в Чехии

11 февраля в Чехии состоялась очередная гонка Чемпионата мира по биатлону. Вслед за женщинами свою гонку преследования провели и мужчины.

Быстрейшим на дистанции ожидаемо стал Йоханнес Тиннес Бё, который во вчерашнем спринте всего пару секунд проиграл соотечественнику Легрейду. Сегодня Бё-младший «привез» Стурле почти полминуты, при том, что допустил на один промах больше.

Примечательно, что первыми финишную четру пересекли аж пять норвежцев. Помимо Легрейда и братьев Бё в пятерку лучших вошли Кристиансен и Дале.

Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. 12.5 км

Йоханнес Бё (Норвегия) – 32.36,9 (1+2+0+0) Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 28,7 (2+0+0+0) Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 38,5 (0+0+1+2) Йоханнес Дале (Норвегия) – 54,0 (0+0+3+0) Тарьей Бё (Норвегия) - 1.20,9 (0+0+0+4) Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.28,3 (0+0+2+1)