Франция в топе. Результаты смешанной эстафеты на Чемпионате мира по биатлону
Новости биатлона Сегодня, 13:11
Фото: https://twitter.com/biathlonworld
На Чемпионате мира по биатлону в Нове Место, в четверг 15 февраля, состоялась смешанная эстафета.
Сборная Франции с тремя промахами завершила гонку на первом месте. Французы, в составе Фийон Майе и Жанмоно, получили золотые награду. На второй строчке сборная Италии, которая проиграла 24,6 секунды и на второй позиции. Тройку лидеров замкнули норвежцы. Они уступили победителям 24,7 секунды, допустили семь промахов и с одним кругом штрафа.
Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета
Топ-6:
- Франция (0+3) 36:21.7
- Италия (0+5) +24.6
- Норвегия (1+7) +27.4
- Швеция (1+12) +1:00.9
- Швейцария (0+6) +1:01.1
- Германия (0+4) +1:04.6
Напомним вам результаты и расписание этого биатлонного сезона.
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