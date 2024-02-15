Франция в топе. Результаты смешанной эстафеты на Чемпионате мира по биатлону

На Чемпионате мира по биатлону в Нове Место, в четверг 15 февраля, состоялась смешанная эстафета.

Сборная Франции с тремя промахами завершила гонку на первом месте. Французы, в составе Фийон Майе и Жанмоно, получили золотые награду. На второй строчке сборная Италии, которая проиграла 24,6 секунды и на второй позиции. Тройку лидеров замкнули норвежцы. Они уступили победителям 24,7 секунды, допустили семь промахов и с одним кругом штрафа.

Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета

Топ-6:

Франция (0+3) 36:21.7 Италия (0+5) +24.6 Норвегия (1+7) +27.4 Швеция (1+12) +1:00.9 Швейцария (0+6) +1:01.1 Германия (0+4) +1:04.6