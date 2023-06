Japan destroyed the team from North America

In a friendly match played on their home ground, the Japan national team annihilated the Salvadoran national team with a score of 6-0.

The victory for the Japanese side was secured by goals from Sengo Taniguchi, Ayase Ueda, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Keito Nakamura, and Kego Furuhashi.

Japan 6-0 El Salvador (4-0)

Goals: Taniguchi 1' - 1-0, Ueda 4' (penalty) - 2-0, Kubo 25' - 3-0, Doan 44' - 4-0, Nakamura 60' - 5-0, Furuhashi 73' - 6-0

Japan: Osako, Sugawara (Soma, 46'), Taniguchi, Itakura, Morisita, Morita (Ito, 76'), Hatate, Kubo (Asano, 65'), Mitoma (Nakamura, 46'), Doan (Kawabe, 65'), Ueda (Furuhashi, 65').

El Salvador: Martinez, Tamacas, Zavaleta, Rodriguez, Roldan (Canales, 75'), Reyes (Dominguez, 27'), Orellana (Martinez, 74'), Landaverde (Cartagena, 46'), Enriquez (Gil, 67'), Perez, Gil (Gil, 67').