Япония уничтожила сборную из Северной Америки

Сборная Японии в товарищеском матча на своем поле уничтожила сборную Сальвадора со счетом 6:0.

Победу японской национальной команды принесли голы Сего Танигути, Аясе Уэды, Такефусы Кубо, Рицу Доана, Кейто Накамуры и Кего Фурухаси.

Япония – Сальвадор - 6:0 (4:0)

Голы: Танигути, 1 - 1:0 – Уэда, 4 (с пенальти) - 2:0, Кубо, 25 - 3:0, Доан, 44 - 4:0, Накамура, 60 - 5:0, Фурухаси, 73 - 6:0

Япония: Осако, Сугавара (Сома, 46), Танигути, Итакура, Морисита, Морита (Ito, 76), Хатате, Кубо (Асано, 65), Митома (Накамура, 46), Доан (Кавабе, 65), Уэда (Фурухаси, 65).

Сальвадор: Мартинес, Тамакас, Завалета, Родригес, Ролдан (Каналес, 75), Рейес (Домингес, 27), Орельяна (Мартинес, 74), Ландаверде (Картахена, 46), Энрикес (Гил, 67), Перес, Гил (Гил, 67).