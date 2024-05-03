Бирмингем – Норвич прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Норвич Сити больше 1 Коэф.: 1.54 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В матче 46 тура английского Чемпионшипа Бирмингем сыграет на своем поле против Норвича. Поединок начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени и состоится в субботу, 4 мая, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

Бирмингем

Коллектив из нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа, сейчас они идут на 22 месте. После 45 туров у команды Бирмингем 47 очков. За один тур до конца чемпионата отставание от спасительного, 21 места, всего один балл. Таким образом, этот матч будет невероятно важен для Бирмингема, ведь они еще имеют шансы на то, чтобы сохранить прописку в Чемпионшипе. В последних пяти матчах они показывают не очень стабильные результаты: два поражения, две ничьи и одна победа.

Норвич

Для Канареек этот матч тоже важен, ведь Норвич сейчас на пятом месте в турнирной таблице. Они имеют 73 очка после 45 туров и сейчас отрыв от седьмого места всего три очка. Норвичу нужно точно набирать хотя бы один балл, чтобы сохранить место в плей-офф Чемпионшипа. За четвертое место побороться не получится, ведь отставание очень большое - 11 очков. Также, что следует отметить, Норвич в последних пяти матчах показывают хорошие результаты: две победы и три ничьи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Норвич в первом круге нынешнего сезона Чемпионшипа одержал убедительную победу над Бирмингемом 2:0.

Бирмингем не проигрывает уже в трех матчах подряд, Норвич, в свою очередь также имеет такую серию, которая составляет уже пять игр.

Бирмингем не может выиграть у команды Норвич уже 11 матчей. Последняя победа была еще в августе 2016 года.

Бирмингем – Норвич прогноз

Крайне важный матч для обеих команд. И Бирмингем, и Норвич имеют мотивацию на эту игру, обоим нужно набирать очки в этой игре. Норвич демонстрирует очень хорошие результаты против команды Бирмингем, поэтому, по моему мнению, они могут зацепиться за победу в этой игре. Однако, я сделаю ставку на то, что Норвич забьет минимум один гол в этой игре. Индивидуальный тотал Канареек больше 1 с коэффициентом 1,54.

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