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Индиана установила рекорд плей-офф НБА

Новости баскетбола 20 мая 2024, 07:32
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Индиана установила рекорд плей-офф НБА Фото: https://x.com/Pacers

В ночь на вторник 20 мая, состоялся седьмой матч плей-офф НБА 2024 между Нью-Йорк Никс с Индианой. Игра завершилась со счетом 130:109.

В этой встрече Индиана реализовала более 67 процентов бросков с игры. Такой показатель стал лучшим в матчах плей-офф НБА за всю историю лиги. Индиана выполнила 79 бросков с игры, и реализовали 53 из них. Из этих 79 бросков, 24 - попытки забить 3-очковый, 13 из которых игроки реализовали.

Лос-Анджелес Лейкерс могут выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА. Команда уже провела собеседование с 19-летним баскетболистом в Чикаго.

Напомним, что президент Филадельфии по баскетбольным операциям Дэрил Мори рассказал о планах клуба в межсезонье, анонсировав "большие изменения" в команде.

Кстати, Бруклин Нетс принял решение вывести из обращения 15-й номер, под которым выступал Винс Картер. Картер провел за Нетс 4,5 сезона, набирая в среднем 23,6 очка. Ему принадлежит их рекорд за одну кампанию: 2070 очков в сезоне 2006-07.

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