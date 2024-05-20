Гвардиоле нужно только одно чемпионство для уникального достижения

19 мая Манчестер Сити стал восьмикратным чемпионом Англии, а шесть титулов из них «горожане» выиграли под руководством Пепа Гвардиолы. И испанец близок к тому, чтобы повторить легендарное достижение.

Гвардиола выиграл двенадцатое чемпионство в своей карьере, ранее по три раза триумфовав в чемпионатах Испании с Барселоной и Германии с Баварией. Таким образом, специалист находится на втором месте списка тренеров по количестве побед во топ-5 европейских внутренних первенств.

📊 Pep Guardiola a remporté son 12eme championnat.



⏳ Il n’est plus qu’à une unité de Sir Alex Ferguson qui détient le record avec 13 titres de champion au sein des 5 tops championnats européens. pic.twitter.com/wFImgPrxmE — PopFoot (@ThePopFoot) May 19, 2024

Лидер данного рейтинга – сэр Алекс Фергюсон, который все 13 чемпионств выиграл в составе Манчестер Юнайтед, потому Гвардиоле нужно один титул в лиге, чтобы сравняться с легендарным шотландцем.

Примечательно, что шесть из десяти тренером в данном списке – итальянцы, а главный тренер Реала Карло Анчелотти благодаря победе в Ла Лиге с Реалом делит 6-8 место с Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри, у которых по шесть триумфов в чемпионатах.