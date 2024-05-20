Легенда Челси дал совет Почеттино на летнюю трансферную кампанию и привел в пример Байер
Несмотря на турбулентность по ходу сезона, в последний момент Челси удалось заскочить в еврокубковую зону АПЛ. Но, несмотря на это, легенды «пенсионеров» призывают наставника команды Маурисио Почеттино активно поработать на трансферном рынке.
Бывший полузащитник Челси Джо Коул заявил, что команде не хватает опыта и в пример привел сенсационный Байер:
«Я не думаю, что Челси сейчас нужны молодые игроки, им нужен опыт. Очень подобно к тому, что сделал Байер. Они привели Йонаса Хофманна и Гранита Джаку, и вы не можете оценить это по достоинству.
Если бы я был советником клуба, то я бы сказал, что нужно два-три опытных игрока. Тех, которые знают, как выигрывать матчи, которые могут задать тон в раздевалке», – сказал Коул в разговоре с talkSPORT.
Один из самых опытных игроков Челси, а именно центральный защитник Тьяго Силва покинет «Стэмфорд Бридж» свободным агентом.