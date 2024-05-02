Брентфорд – Фулхэм прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.62 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 36-го тура чемпионата Англии будет сыгран в субботу на "Brentford Community Stadium", где местный Брентфорд примет Фулхэм. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Брентфорд

В прошлом сезоне "пчёлы" заслуженно заняли место в верхней части турнирной таблицы, а вот в текущем розыгрыше АПЛ не смогли продемонстрировать свои лучшие качества. На текущий момент Брентфорд занимает 16-е место в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в десять очков.

На минувших выходных Брентфорд проводил выездной матч против Эвертона, в котором уступил с минимальным счётом 0:1, пропустив единственный мяч на 60-й минуте поединка. Напомним, что перед этим Брентфорд не проигрывал в пяти поединках английской Премьер-Лиги кряду, оформив на данном отрезке две победы.

Фулхэм

"Дачники" уже решили все вопросы и по сути доигрывают оставшиеся матчи. На текущий момент Фулхэм с 43-мя очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. В 35-ти сыгранных встречах Фулхэм оформил всего 12-ть побед, уступив при этом в 16-ти матчах.

На минувших выходных Фулхэм в родных стенах принимал Кристал Пэлас и добился только ничьей 1:1. Хозяева открыли счёт в начале второго тайма, однако довести матч до итоговой победы "дачники" не смогли. "Стекольщики" забили ответный мяч за три минуты до конца встречи. В целом Фулхэм оформил только одну победу в крайних пяти турах, проиграв при этом в трёх встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Брентфорд разгромил «дачников» на выезде со счётом 3:0

Брентфорд одержал всего две победы в 12-ти последних играх в АПЛ (4 ничьи и 6 поражений)

Брентфорд не проигрывает в 4-х кряду домашних поединках в чемпионате (1 победа и 3 ничьи)

«Пчёлы» дома не проигрывают Фулхэму в пяти матчах подряд, оформив 4 победы

Брентфорд – Фулхэм прогноз

Букмекеры считают Брентфорд фаворитом матча и оценивают победу хозяев коэффициентом 2.14. Считаем, что с этим стоит согласиться, однако сыграть с подстраховкой. Наша ставка «Победа Брентфорда с форой (0)» с коэффициентом 1.62.

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