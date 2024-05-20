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Клопп допускает окончание тренерской карьеры после ухода из Ливерпуля

Новости футбола 20 мая 2024, 07:51
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Клопп допускает окончание тренерской карьеры после ухода из Ливерпуля Клопп допускает окончание тренерской карьеры после ухода из Ливерпуля

19 мая главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после девяти лет работы в команде попрощался с публикой на «Энфилде», уйдя на покой. Хоть пресса и считает, что покой этот будет временным, но не такой категоричный сам немецкий специалист.

На пресс-конференции после победы над Вулвергемптоном Клопп допустил возможность, что Ливерпуль станет его последним клубом в тренерской карьере:

«Я не знаю, почему никто не верит, что я, возможно, больше не буду тренером. Но я понимаю, потому что, очевидно, это наркотик - так кажется, потому что все возвращаются и все работают до 70 с чем-то лет.

У меня всегда была мысль, что я не буду работать так долго. Смотрите, другие люди умнее, другие люди могут делать это по-другому. Я должен быть всем, я должен быть искрой, я должен быть энергией, я должен быть всем этим, а я пуст. Вот и все.

Сейчас я должен начать отдыхать, а там посмотрим. Но сейчас я уже чувствую себя не так, как раньше, и думаю о том, что, возможно, будет следующая возможность.

Нужно только посмотреть, какие клубы, очевидно, доступны, и все такое. Возможности будут, но я не сижу здесь и не думаю: «Может быть, через год я возьму это». В данный момент я думаю: «Увидимся позже», – цитирует Клоппа ESPN.

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