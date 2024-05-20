Клопп допускает окончание тренерской карьеры после ухода из Ливерпуля

19 мая главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после девяти лет работы в команде попрощался с публикой на «Энфилде», уйдя на покой. Хоть пресса и считает, что покой этот будет временным, но не такой категоричный сам немецкий специалист.

На пресс-конференции после победы над Вулвергемптоном Клопп допустил возможность, что Ливерпуль станет его последним клубом в тренерской карьере:

«Я не знаю, почему никто не верит, что я, возможно, больше не буду тренером. Но я понимаю, потому что, очевидно, это наркотик - так кажется, потому что все возвращаются и все работают до 70 с чем-то лет.

У меня всегда была мысль, что я не буду работать так долго. Смотрите, другие люди умнее, другие люди могут делать это по-другому. Я должен быть всем, я должен быть искрой, я должен быть энергией, я должен быть всем этим, а я пуст. Вот и все.

Сейчас я должен начать отдыхать, а там посмотрим. Но сейчас я уже чувствую себя не так, как раньше, и думаю о том, что, возможно, будет следующая возможность.

Нужно только посмотреть, какие клубы, очевидно, доступны, и все такое. Возможности будут, но я не сижу здесь и не думаю: «Может быть, через год я возьму это». В данный момент я думаю: «Увидимся позже», – цитирует Клоппа ESPN.