Легенда. Лука Модрич едет на Чемпионат Европы
Новости футбола 20 мая 2024, 08:13Илья Хмельницкий эксперт Dailysports
Фото: https://x.com/MadridistasDM
Тренерский штаб сборной Хорватии объявил расширенную заявку на Чемпионат Европы 2024. В заявку вошли 27 игроков, еще девять футболистов попали в резервный список.
В заявку вошел 38-летний футболист Реал Мадрида Лука Модрич.
Полная заявка сборной Хорватии:
- Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.
- Защитники: Домагой Вида, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Мартин Эрлич, Марин Понграчич.
- Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Мартин Батурин.
- Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Пьяца, Анте Будимир, Марко Пашалич.
- На финальной стадии Евро-2024 Хорватия сыграет в одной группе со сборными Испании, Италии и Албании.
Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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