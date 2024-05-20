Легенда. Лука Модрич едет на Чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной Хорватии объявил расширенную заявку на Чемпионат Европы 2024. В заявку вошли 27 игроков, еще девять футболистов попали в резервный список.

В заявку вошел 38-летний футболист Реал Мадрида Лука Модрич.

Полная заявка сборной Хорватии:

Вратари: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Недилько Лабрович.

Защитники: Домагой Вида, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Мартин Эрлич, Марин Понграчич.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Мартин Батурин.

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Марко Пьяца, Анте Будимир, Марко Пашалич.

На финальной стадии Евро-2024 Хорватия сыграет в одной группе со сборными Испании, Италии и Албании.

Напомним, что за звание лучшей футбольной сборной Европы будут бороться 24 команды, которые поделены на шесть групп. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.