Ассоциация английских журналистов выбрала лучшего футболиста сезона

Ассоциация футбольных журналистов Англии (FWA) назвала победителя в номинации на звание лучшего футболиста сезона.

42% голосов ведущих футбольных журналистов досталось звезде Манчестер Сити Филу Фодену. Тем самым он выиграл эту награду впервые в своей караьере.

Второе место досталось полузащитнику Арсенала Деклану Райсу, а третье – хавбеку Манчестер Сити Родри. В топ-6 также вошли Коул Палмер, Олли Уоткинс и Мартин Эдегор.

Фоден – третий футболист Ман Сити за последние четыре года, который получает данную награду. В прошлом году лучшим футболистом журналисты выбрали Эрлинга Холанда, а в 2021 – Рубена Диаша.

В 48 матчах текущего сезона во всех турнирах Фоден отличился 24 голами и 10 ассистами.

Также FWA назвали лучшую футболистку года. Награда досталась нападающей Манечестер Сити Банни Шоу.