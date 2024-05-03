Клуб НБА выиграл серию плей-офф впервые за 30 лет

Ночью Индиана Пейсерс очень уверенно обыграла Милуоки 120:98 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. В итоге Индиана выиграла серию со счетом 4:2.

Тем самым Пейсерс оформили свою первую победу в серии плей-офф аж за 30 лет последних лет. Тогда, в мае 1994 года, Индиана в первом раунде плей-офф обыграла Орландо 3:0.

В полуфинале плей-офф Восточной конференции Индиана сыграет против Нью-Йорка, который с таким же счетом выиграл серию против Филадельфии.

По итогам регулярного сезона Индиана финишировала на шестом месте Восточной конференции.

Первый матч против Нью-Йорка Индиана сыграет во вторник, 7 мая.