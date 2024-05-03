Клуб НБА выиграл серию плей-офф впервые за 30 лет
Новости баскетбола Сегодня, 06:56
Trevor Ruszkowski-USA TODAY
Ночью Индиана Пейсерс очень уверенно обыграла Милуоки 120:98 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. В итоге Индиана выиграла серию со счетом 4:2.
Тем самым Пейсерс оформили свою первую победу в серии плей-офф аж за 30 лет последних лет. Тогда, в мае 1994 года, Индиана в первом раунде плей-офф обыграла Орландо 3:0.
В полуфинале плей-офф Восточной конференции Индиана сыграет против Нью-Йорка, который с таким же счетом выиграл серию против Филадельфии.
По итогам регулярного сезона Индиана финишировала на шестом месте Восточной конференции.
Первый матч против Нью-Йорка Индиана сыграет во вторник, 7 мая.
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