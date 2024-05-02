Гамбург – Санкт-Паули прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Гамбург Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На пятницу во второй Бундеслиге запланировано два матча, интереснее выглядит афиша Гамбург – Санкт-Паули. Прогноз на матч упомянутых команд подготовлен экспертами Dailysports.

Гамбург

«Динозавры» мечтают о возвращении в Бундеслигу, но добиться этой цели в текущем сезоне будет сложно. Команда хоть и занимает солидное четвертое место, но отрыв от топ-3 составляет четыре балла, отыграть такой гандикап надо всего за три тура. В последнем туре удалось уверенно разгромить в гостях мотивированный Брауншвейг со счетом 4:0.

Команда в целом находится в неплохой форме, так как потерпела всего одно поражение в пяти последних противостояниях. Поскольку шансы на повышение в классе еще остаются, надо бороться до последнего, ожидая осечек конкурентов.

Санкт-Паули

Очень хорошо складывается чемпионат для Санкт-Паули, который в пяти минутах от элиты. Клуб лидирует в лиге, имея 7 очков отрыва от третьего места, это значит, что достаточно одно победы в трех играх, чтоб напрямую попасть в Бундеслигу. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Ганзу со счетом 1:0, это позволило вернуть лидерство, так как оступился конкурент. Упомянутая победа стала второй подряд, футболисты уже в волнующем предвкушении, ведь цель совсем рядом, главное не поверить в ее достижение раньше времени.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва этих команд в первом круге была интересной, Санкт-Паули вел 2:0 к середине первого тайма, но Гамбург перевернул все во втором тайме, в итоге 2:2.

В последних пяти очных встречах неизменно забивалось, как минимум три гола.

Гамбург ни разу не играл вничью на своем поле в текущем матче, 10 побед и 5 поражений.

Гамбург – Санкт-Паули Прогноз

Без всякого сомнения, это центральная битва 32 тура, все-таки между собой сыграют команды из первого квартета. Фаворита в этой паре нет, если верить котировкам, Гамбург играет дома, а Санкт-Паули лидер, который не собирается уступать. Команды способны, снова показать результативный футбол, ставим на тотал больше 2,5 голов.

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