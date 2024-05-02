EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Гамбург – Санкт-Паули прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Гамбург – Санкт-Паули прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Гамбург - Санкт-Паули прогноз Фото: https://bundesligafan.com/ Автор неизвестен
Гамбург Гамбург
Вторая Бундеслига Германия 03 мая 2024, 12:30 Гамбург - Санкт-Паули
-
- : -
Германия, Hamburg, Volksparkstadion
Санкт-Паули Санкт-Паули
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Гамбург
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

На пятницу во второй Бундеслиге запланировано два матча, интереснее выглядит афиша Гамбург – Санкт-Паули. Прогноз на матч упомянутых команд подготовлен экспертами Dailysports.

Гамбург

«Динозавры» мечтают о возвращении в Бундеслигу, но добиться этой цели в текущем сезоне будет сложно. Команда хоть и занимает солидное четвертое место, но отрыв от топ-3 составляет четыре балла, отыграть такой гандикап надо всего за три тура. В последнем туре удалось уверенно разгромить в гостях мотивированный Брауншвейг со счетом 4:0.

Команда в целом находится в неплохой форме, так как потерпела всего одно поражение в пяти последних противостояниях. Поскольку шансы на повышение в классе еще остаются, надо бороться до последнего, ожидая осечек конкурентов.

Санкт-Паули

Очень хорошо складывается чемпионат для Санкт-Паули, который в пяти минутах от элиты. Клуб лидирует в лиге, имея 7 очков отрыва от третьего места, это значит, что достаточно одно победы в трех играх, чтоб напрямую попасть в Бундеслигу. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Ганзу со счетом 1:0, это позволило вернуть лидерство, так как оступился конкурент. Упомянутая победа стала второй подряд, футболисты уже в волнующем предвкушении, ведь цель совсем рядом, главное не поверить в ее достижение раньше времени.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Битва этих команд в первом круге была интересной, Санкт-Паули вел 2:0 к середине первого тайма, но Гамбург перевернул все во втором тайме, в итоге 2:2.
  • В последних пяти очных встречах неизменно забивалось, как минимум три гола.
  • Гамбург ни разу не играл вничью на своем поле в текущем матче, 10 побед и 5 поражений.

Гамбург – Санкт-Паули Прогноз

Без всякого сомнения, это центральная битва 32 тура, все-таки между собой сыграют команды из первого квартета. Фаворита в этой паре нет, если верить котировкам, Гамбург играет дома, а Санкт-Паули лидер, который не собирается уступать. Команды способны, снова показать результативный футбол, ставим на тотал больше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Гамбург
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Филадельфия Сиксерс - Нью-Йорк Никс прогноз НБА Сегодня, 21:00 Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Филадельфия Сиксерс Коэф.: 1.62 Нью-Йорк Никс Рекомендуем Мелбет
Нагоя - Кобе прогноз Джей-лигa Япония 03 мая 2024, 06:00 Нагоя Грампус – Виссел Кобе прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Нагоя Коэф.: 1.42 Кобе Сделать ставку Мелбет
Аль-Таавон - Аль-Хиляль прогноз Про-лига Саудовская Аравия 03 мая 2024, 11:00 Аль-Таавун – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Аль-Таавон Коэф.: 1.42 Аль-Хиляль Сделать ставку Мелбет
Маср - Араб Kонтракторс прогноз Премьер-лига Египет 03 мая 2024, 12:00 ЗЕД – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Маср Коэф.: 1.6 Араб Kонтракторс Рекомендуем 1хБет
Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Баладиъят Ал-Мехалла прогноз Премьер-лига Египет 03 мая 2024, 12:00 Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Эль-Иттихад Эль-Сакандари Коэф.: 1.68 Баладиъят Ал-Мехалла Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Байер обыграл Рому и продлил свою невероятную серию без поражений Новости футбола Сегодня, 16:50 Марсель и Аталанта обменялись голами в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:45 Плей-офф Евролиги: расписание, результаты и турнирная сетка Новости хоккея Сегодня, 16:39 Юниорский Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:33 Лига Чемпионов все дальше от шпор. Челси в уверенной манере разобрался с Тоттенхэмом Новости футбола Сегодня, 16:07 Моуринью отклоняет предложения в ожидании одного конкретного топ-клуба Новости футбола Сегодня, 16:05 Галлахер лидирует в Премьер-лиге по важному показателю Новости тенниса Сегодня, 15:39 Медведев из-за травмы завершил выступления на Мастерсе в Мадриде Новости футбола Сегодня, 15:38 Милан окончательно решил уволить Пиоли. Уже известен претендент на тренера Новости футбола Сегодня, 15:07 Болельщики Челси посвятили огромный баннер воспитаннику клуба
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Нагоя Грампус – Виссел Кобе прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Аль-Таавун – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 ЗЕД – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Гамбург – Санкт-Паули прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Анкарагюджю – Аланьяспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Бешикташ – Ризеспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Тулуза – Монпелье прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года