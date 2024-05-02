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Бешикташ – Ризеспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бешикташ - Ризеспор прогноз Фото: bjk.com.tr / Автор неизвестен
Бешикташ Бешикташ
Суперлига Турция 03 мая 2024, 13:00 Бешикташ - Ризеспор
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Турция, Istanbul, Vodafone Park
Ризеспор Ризеспор
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Бешикташ
Коэф.: 1.81
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100%
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Один из поединков 35-го тура турецкой Суперлиги состоится в Стамбуле, где на арене "Водафон Парк" местный Бешикташ примет Ризеспор. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Бешикташ

Стамбульский клуб не смог проявить свои лучшие качества в текущем сезоне и заслуженно ведёт борьбу не за золотые медали, а лишь за еврокубковые места. На минувших выходных команда Фернанду Сантуша в рамках стамбульского дерби уступила Фенербахче со счётом 1:2. В итоге после 34-х сыгранных туров Бешикташ занимает только пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Отставание от четвёртой строчки, которую занимает Башакшехир, составляет всего одно очко, а вот до третьего места - 7 баллов. В тот же момент на пятки стамбульцам наступают Ризеспор и Касимпаша. Если не взяться за ум, то можно и место в еврокубках потерять.

Ризеспор

"Черноморские ястребы" делают всё возможное, чтобы ввязаться в борьбу за еврокубки. На текущий момент от Башакшехира "черноморских ястребов" отделяет всего три балла. В последнем туре Ризеспор принимал в родных стенах Анкарагюджю и уже к перерыву вёл в счёте 2:0, однако каким-то образом умудрился упустить победу. Второй мяч гости забили на девятой компенсированной минуте. Таким образом после трёх кряду побед в чемпионате Ризеспор вот уже во втором матче не может выиграть. В целом в 16-ти гостевых матчах Ризеспор оформил только 3 победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Бешикташ разгромил Ризеспор на выезде со счётом 4:0
  • Последний раз Ризеспор обыграл Бешикташ в декабре 2014 года, уступив в 13-ти матчах из 16-ти
  • Победная серия Бешикташа в противостоянии с этим соперником насчитывает уже три поединка, причём все эти победы были сухими

Бешикташ – Ризеспор прогноз

Букмекеры считают хозяев фаворитом предстоящего матча и оценивают победу Бешикташа коэффициентом 1.81. Считаем, что «чёрные орлы» выиграют этот матч. Наша ставка «Победа Бешикташа» с коэффициентом 1.81.

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Прогноз на матч Победа Бешикташ
Коэф.: 1.81
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