Бешикташ – Ризеспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Бешикташ Коэф.: 1.81 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 35-го тура турецкой Суперлиги состоится в Стамбуле, где на арене "Водафон Парк" местный Бешикташ примет Ризеспор. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот матч.

Бешикташ

Стамбульский клуб не смог проявить свои лучшие качества в текущем сезоне и заслуженно ведёт борьбу не за золотые медали, а лишь за еврокубковые места. На минувших выходных команда Фернанду Сантуша в рамках стамбульского дерби уступила Фенербахче со счётом 1:2. В итоге после 34-х сыгранных туров Бешикташ занимает только пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Отставание от четвёртой строчки, которую занимает Башакшехир, составляет всего одно очко, а вот до третьего места - 7 баллов. В тот же момент на пятки стамбульцам наступают Ризеспор и Касимпаша. Если не взяться за ум, то можно и место в еврокубках потерять.

Ризеспор

"Черноморские ястребы" делают всё возможное, чтобы ввязаться в борьбу за еврокубки. На текущий момент от Башакшехира "черноморских ястребов" отделяет всего три балла. В последнем туре Ризеспор принимал в родных стенах Анкарагюджю и уже к перерыву вёл в счёте 2:0, однако каким-то образом умудрился упустить победу. Второй мяч гости забили на девятой компенсированной минуте. Таким образом после трёх кряду побед в чемпионате Ризеспор вот уже во втором матче не может выиграть. В целом в 16-ти гостевых матчах Ризеспор оформил только 3 победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Бешикташ разгромил Ризеспор на выезде со счётом 4:0

Последний раз Ризеспор обыграл Бешикташ в декабре 2014 года, уступив в 13-ти матчах из 16-ти

Победная серия Бешикташа в противостоянии с этим соперником насчитывает уже три поединка, причём все эти победы были сухими

Бешикташ – Ризеспор прогноз

Букмекеры считают хозяев фаворитом предстоящего матча и оценивают победу Бешикташа коэффициентом 1.81. Считаем, что «чёрные орлы» выиграют этот матч. Наша ставка «Победа Бешикташа» с коэффициентом 1.81.

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