ЗЕД – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Поединок 21-го тура египетской премьер-лиги будет сыгран в пятницу в Каире, где местный ЗЕД примет Эраб Контракторс. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

ЗЕД

"Зелёно-чёрные" ведут борьбу за золотые медали и на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице египетской премьер-лиги. В 20-ти матчах ЗЕД набрал 33 очка и это на пять баллов меньше, чем у идущего на первой строчке Пирамидса. Отметим, что ЗЕД уступил только в трёх поединках текущего сезона из 16-ти, но при этом сразу в девяти поединках сыграл вничью.

К матчу против Араб Контракторс команда Магди Абдель Аати подходит после выездной победы над Баладиятом - 3:0. Эта победа стала уже третьей кряду для ЗЕД, тогда как в родных стенах команда выиграла только один матч из пяти последних.

Эраб Контракторс

"Жёлто-чёрные" проводят слабый сезон и ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. На текущий момент Эраб Контракторс занимает только 17-е место в турнирной таблице. В 19-ти сыгранных поединках подопечные Шавки Гариба набрали только 12 очков, выиграв всего два матча.

К примеру, в последнем туре Эраб Контракторс проводил домашний матч против Смухи в котором уступил со счётом 0:1. Единственный мяч хозяева пропустили за две минуты до конца первого тайма. Это поражение стало третьим кряду для "жёлто-чёрных". Отметим, что на выезде Эраб Контракторс в 10-ти матчах оформил только две победы, проиграв при этом в пяти случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 3:3 на поле Эраб Контракторс

В целом в трёх матчах в этом противостоянии ЗЕД ни разу не выиграл, уступив дважды «Жёлто-чёрным» на выезде

Во всех трёх личных встречах было забито не менее 4-х мячей

ЗЕД – Эраб Контракторс прогноз

Сейчас ЗЕД явный фаворит в этом противостоянии, хотя букмекеры и осторожничают, оценивая победу хозяев коэффициентом 2.28. Предлагаем взять в этом матче «Победа ЗЕД с форой (0)» с коэффициентом 1.60.

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