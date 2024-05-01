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Главная Прогнозы Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Баладиъят Ал-Мехалла прогноз Фото: itthadclub.com / Автор неизвестен
Эль-Иттихад Эль-Сакандари Эль-Иттихад Эль-Сакандари
Премьер-лига Египет 03 мая 2024, 12:00 Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Баладиъят Ал-Мехалла
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Египет,
Баладиъят Ал-Мехалла Баладиъят Ал-Мехалла
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.68
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 21-го тура египетской Премьер-Лиги состоится в пятницу вечером в Каире, где местный Аль-Иттихад примет Баладият. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Иттихад

"Бело-зелёные" в конце зимы занимали вторую строчку в турнирной таблице египетской Премьер-Лиги, однако неудачные результаты в последних турах привели к тому, что Аль-Иттихад опустился на пятое место. Так, в 19-ти поединках Аль-Иттихад набрал 29 очков, оформив семь побед при восьми ничейных исходах и четырёх поражениях. От лидера в лице Пирамидса команду Зорана Манойловича отделяет девять очков.

К игре против Баладията "бело-зелёные" подходят после выездного поражения от Эль-Гуны со счётом 1:2, тогда как перед этим команда дважды сыграла вничью. В общей сложности выиграть Аль-Иттихад не в состоянии вот уже в четырёх турах кряду, дважды сыграв вничью на указанном отрезке.

Баладият Эль-Махалла

Команда Рамадана Эль-Сайеда ведёт борьбу за выживание в Премьер-Лиге и благодаря нескольким хорошим матчам смогла укрепить своё положение. Однако расслабляться, конечно же, рано. На текущий момент Баладият Эль-Махалла по итогам 19-ти сыгранных туров занимает 14-е место в турнирной таблице. От зоны вылета клуб из Эль-Махалла отделяет шесть очков.

На минувших выходных команда Рамадана Эль-Сайеда принимала в родных стенах ЗЕД и уступила с крупным счётом 0:3. Это поражение стало уже вторым кряду для команды и третьим в четырёх последних турах на данном отрезке. Что касается выездной статистики, то Баладият в девяти матчах набрал только 9 очков, оформив всего две победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды сыграли вничью 2:2 на поле Баладият Эль-Махалла
  • Аль-Иттихад взял реванш в рамках Кубка Лиги, оформив домашнюю победу со счётом 1:0
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз

Аль-Иттихад является фаворитом матча в букмекерских котировках. На победу хозяев дают коэффициент на уровне 1.99. Считаем, что здесь может сыграть ставка на «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.68.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.68
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100%
1хБет 5.00
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