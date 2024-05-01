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Ланс – Лорьян прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ланс - Лорьян прогноз Фото: rclens.fr / Автор неизвестен
Ланс Ланс
Лига 1 Франция 03 мая 2024, 15:00 Ланс - Лорьян
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- : -
Франция, Lens, Стад Боллар-Делелис
Лорьян Лорьян
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(1,0)
Коэф.: 1.68
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100%
1хБет 5.00
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Ещё один поединок 32-го утра чемпионата Франции будет сыгран в пятницу вечером на арене "Стад Феликс Болар", где местный Ланс примет Лорьян. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Ланс

"Кроваво-золотые" провалили старт сезона и Ланс на короткое время даже оказался на дне турнирной таблицы, однако команде удалось не просто выбраться из подвала, но и вернуться в борьбу за путёвки в Лигу чемпионов. На текущий момент Ланс занимает шестое место, однако отставание даже от идущего на третьей строчке Бреста всего десять очков.

В последнем матче чемпионата команда на выезде проиграла Марселю со счётом 1:2. Это поражение стало третьим в крайних пяти турах для Ланса. Что касается домашней статистики, то в последних матчах её удалось улучшить. Так, в последних 4-х поединках "кроваво-золотые" обыграли Брест и Клермон, сыграли вничью с Гавром и уступили Ницце.

Лорьян

"Мерлузовые" в начале весны смогли выбраться из подвала турнирной таблицы, однако счастье было недолгим. Серия провальных поединков вновь вернула Лорьян в зону вылета. На текущий момент команда Режиса Ле Бри занимает 17-ю строчку, имея в активе 26 набранных очков.

От спасительной 15-й строчки, которую занимает Гавр, "мерлузовых" отделяет только три очка. В тот же момент Нант уже в шести очках впереди. В последнем туре Лорьян проводил домашний матч против Тулузы, в котором уступил со счётом 1:2. В итоге это поражение стало уже пятым кряду для Лорьяна, тогда как выиграть команда не может в семи поединка, лишь раз зацепившись за ничью на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Лорьян сыграл вничью 0:0 с Лансом на своём поле
  • В трёх матчах из пяти последних в этом противостоянии забивали обе команды
  • Ланс не проигрывает дома этому сопернику в 4-х поединках кряду, оформив три победы на данном отрезке

Ланс – Лорьян прогноз

Казалось бы, мотивация в этом матче есть у каждой из команд. Тем не менее, Лорьян как-то совсем уже сдал в последних матчах. Наша ставка «Победа Ланса с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.68.

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Прогноз на матч П1(1,0)
Коэф.: 1.68
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100%
1хБет 5.00
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