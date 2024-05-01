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Тулуза – Монпелье прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Тулуза - Монпелье прогноз Фото: toulousefc.com / Автор неизвестен
Тулуза Тулуза
Лига 1 Франция 03 мая 2024, 13:00 Тулуза - Монпелье
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- : -
Франция, Toulouse, Городской
Монпелье Монпелье
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.59
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Один из поединков 32-го тура французской Лиги 1 будет сыгран в пятницу в Тулузе, где на Муниципальном стадионе местная одноимённая команда примет Монпелье. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Тулуза

"Малыши" по итогам 31-го сыгранного утра занимают место в середине турнирной таблицы, однако не оставляют попыток зацепиться за зону еврокубков. От идущего на шестой позиции Ланса команду Филиппа Монтанье отделяет шесть очков. При этом Тулуза в последних турах смотрится куда интереснее, чем большинство конкурентов. Так, на минувших выходных Тулуза проводила выездной матч против Лорьяна в котором оформила волевую победу со счётом 2:1, забив решающий мяч на 83-й минуте. После двух подряд поражений от Гавра и Лиона, "фиолетовые" не проигрывают вот уже в пяти матчах подряд.

Монпелье

Не менее успешно выглядит в последних поединках и Монпелье. "Паладины" с 37-мью набранными очками занимают 12-е место в турнирной таблице. От еврокубковых позиции Монпелье отделяет девять очков, тогда как до зоны вылета восемь баллов. В последнем туре команда Мишеля Тер-Закаряна принимала в родных стенах Нант и сыграла лишь вничью 1:1. На быстрый гол Адамса на 2-й минуте гости ответили спустя 5 минут точным ударом Маттиса Аблина. Таким образом, проиграв в середине марта ПСЖ в родных стенах со счётом 2:6, Монпелье в пяти последующих матчах горечи поражений не знала - три победы при двух ничьих.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Монпелье разгромил «малышей» на своём поле со счётом 3:0
  • В семи последних официальных матчах этих команд сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • В 8-мипоследних домашних матчах Тулуза проиграла Монпелье лишь однажды, оформив при этом 5 побед

Тулуза – Монпелье прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая их победу коэффициентом 2.20.Предлагаем взять здесь «Победа Тулузы с форой (0)» с коэффициентом 1.59.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.59
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