Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Орландо Мэджик Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

4 мая свою шестую встречу в рамках плей-офф НБА проведут Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на упомянутое противостояние.

Орландо Мэджик

В этой серии Орландо уже удалось совершить мини-камбэк, клуб проиграл две стартовые выездные встречи, но потом уверенно выиграл дважды на своем паркете. Снова команда сейчас находится в роли догоняющей, хотя на этот раз нет права на ошибку. Мэджик выглядят неплохо, есть характер, концентрация, так что можно побороться за выход в следующий круг.

Предстоящую встречу пропустит Харрис из-за травмы, он играл в каждом матче серии, в среднем больше 20 минут, хотя высоких показателей не имел. Многое будет зависеть от Банкеро, если у него пойдет игра, шансы на положительный исход будут выше.

Кливленд Кавальерс

Выход в плей-офф Кливленда не стал сенсацией, у команды хороший подбор игроков, поэтому здесь все по делу. Другой вопрос, как далеко смогут зайти Кавальерс, ведь даже в этой серии они не играют стабильно. Начали хорошо и легко, видимо поэтому и провалились в выездных встречах.

Неплохо себя проявляет Донован Митчелл, но в гостевых встречах против Орландо он не набирал даже 20 очков. Трое игроков пропустят эту встречу из-за травм, но главной потерей может стать отсутствие Джарреда Аллена, у него было повреждений, участие центрового в матче под вопросом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Позади пять встреч, счет 3:2 в пользу Кавальерс, самым напряженным выдался последний матч, в котором Кливленд выиграл со счетом 104:103.

Орландо в этом сезоне выиграл 31 встречу из 43 дома.

У Кливленда в гостях 22 победы при 21 поражении.

Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс Прогноз

В этой паре уже образовалась интрига, раз мы добрались до шестого матча серии. Пока каждая из команд побеждает дома, в основном из-за этого Орландо и считается фаворитом предстоящей встречи. Мы считаем, что все может дойти до седьмого матча, поэтому поставим на чистую победу хозяев паркета.

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