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Реал Мадрид – Кадис прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Кадис прогноз DAZN
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Испания 04 мая 2024, 10:15 Реал Мадрид - Кадис
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Испания, Madrid, Сантьяго Бернабеу
Кадис Кадис
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.76
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В субботу, 4 мая, Реал Мадрид на Сантьяго Бернабеу сыграет против Кадиса в матче 34-го тура Ла Лиги. Начало матча в 16:15 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

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Реал Мадрид

Реал Мадрид уже в этом туре может официально стать новым чемпионом Испании. За 5 туров до финиша сезона Реал опережает Барселону на 11 очков. Если команда Карло Анчелотти обыграет Кадис, а Барселона потеряет очки на выезде против Жироны, вопрос будет снят окончательно. Ожидается, что как и в предыдущем матче Ла Лиги против Реал Сосьедада (1:0) тренерский штаб использует массовою ротацию. В частности, ожидается первый в сезоне выход на поле голкипера Тибо Куртуа. Дело в том, что уже в следующую среду Реалу предстоит играть против Баварии в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. 30 апреля в Мюнхене команды сыграли 2:2.

Кадис

Положение Кадиса уже можно называть катастрофическим. Новому главному тренеру команды Маурисио Пеллегрино удалось несколько улучшить результаты, но все равно Кадис располагается в зоне вылета, на 18-м месте. Отставание от Сельты, которая идет 17-й, составляет уже 5 очков, и после поездки в Мадрид Кадис вряд ли сможет сильнее приблизиться к своим конкурентам. В предыдущем туре Кадису удалось сыграть вничью против Мальорки (1:1), а перед этим были ожидаемые поражения от Жироны (1:4) и Барселоны (0:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 14-м туре текущего сезона Реал Мадрид разгромил Кадис со счетом 3:0.
  • В текущем столетии Кадис только 1 раз выиграл в матче против Реала – 1:0 в Мадриде 17 октября 2020 года.
  • Эта игра будет 39-й в истории между данными командами. На счету Кадиса лишь 4 победы, а Реал выигрывал 27 раз.

Прогноз и ставки на матч Реал Мадрид – Кадис

Думаю, Реал не только наберет три очка, но и сможет оставить свои ворота сухими. Мой прогноз – забивать будет только одна команда.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.76
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