Ига Свентек – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-4) Коэф.: 1.71 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Пара финалисток на турнире в Мадриде не стала сенсационной, ведь сыграют между собой первая и вторая ракетки мира, речь идет о противостоянии Ига Свентек – Арина Соболенко. Эксклюзивный прогноз на данное событие составлен экспертами Dailysports.

Ига Свентек

Польская спортсменка играет стабильно, показывая высокий уровень игры, в этом году она выиграла два турнира. Грунтовый сезон Свентек начала в Штутгарте, но остановилась в полуфинале, уступив Рыбакиной. Не ощущает спортсменка особого сопротивления в Мадриде, проиграла за все время только один сет бразильянке Майа Хаддад, после чего выиграла 6:0, 6:2. Другими жертвами первой ракетки мира стали: Ван, Кырстя, Соррибес-Тормо, Киз, соперницы не самый слабые, но проигрывали без шансов.

Свентек хорошо играет в финалах, так что шансы взять титул в Мадриде выглядят высокими, даже несмотря на уровень соперницы.

Арина Соболенко

После выигрыша мэйджора в Австралии у белоруски был спад в результатах и проблемы в личной жизни. Сейчас Соболенко постепенно возвращает форму, попадание в финал лишние этому подтверждение. Путь к финалу был сложным, особенно тяжело пришлось в полуфинале против Рыбакиной, где удалось отыграться с 1:6, 2:4, в итоге все решилось на тай-брейке в третьем сете.

На этом турнире Соболенко выиграла только один матч в двух партиях, хотя соперницы, кроме последней, были средней руки. Напомним, спортсменка занимает вторую строчку в мировом рейтинге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У соперниц немалая история очных противостояний, пока ведет Свентек со счетом 6:3.

На грунте соперницы пересекались четыре раза, здесь тоже ведет полька 3:1.

Соболенко обыгрывала соперницу только раз на грунте, но это было в финале турнира в Мадриде в прошлом году.

Ига Свентек – Арина Соболенко Прогноз

Афиша говорит сама за себя, встречаются одни из сильнейших теннисисток современности. Свентек считается фаворитом, с чем мы согласны, польская спортсменка выглядит более стабильно. Все ждут борьбу, но возможно ее и не будет, поставим на успех первой ракетки мира с форой -4 гейма.

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