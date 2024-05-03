Лестер – Блэкберн прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Лестер Коэф.: 1.68 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В игре 46 тура английского Чемпионшипа Лестер сыграет на своем поле заключительный матч сезона против Блэкберна. Игра пройдет в субботу, 4 мая, и начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Лестер

Лисы уже оформили себе выход в Премьер-лигу, более того, они стали победителями Чемпионшипа. За один тур до конца, Лестер имеет 97 очков в активе и на четыре очка они опережают Ипсвич, который идет на второй позиции. В общем, за весь сезон, Лисы одержали 31 победу, четыре раза сыграли вничью и десять раз проиграли. Оно невероятно провели первую часть сезона, но весной немного результаты пошли на спад. В определенный момент, Лестер опустился на третью строчку, но все же, на финише обошел соперников и выиграл титул. В предыдущих пяти матчах они трижды выиграли и два раза проиграли.

Блэкберн

Бродяги еще не решили все вопросы в нынешнем сезоне. Сейчас Блэкберн идет на 19 строчке, после 45 матчей в их активе 50 очков. Сейчас отрыв от зоны вылета три пункта, поэтому этот матч важен для Роверз. Бесспорно, многое зависит и от оппонентов, но, в первую очередь, очки нужно набирать Блэкберну. Если говорить об игровой форме, то в предыдущих пяти играх Бродяги демонстрируют не очень стабильные результаты: одна победа, две ничьи и два поражения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Лестер разгромил Блэкберн Роверз со счетом 4:1.

Лестер демонстрирует победную серию из трех матчей подряд. Также, ни один из последних восьми матчей Лис не завершился вничью.

Лестер забивает уже в 14 домашних матчах подряд.

Лестер – Блэкберн прогноз

Игра абсолютно не важна для Лис, они уже досрочно закрыли все вопросы на этот сезон Чемпионшипа, чего не скажешь о Бродягах. Однако, я убежден в том, что Лестер захочет красиво завершить сезон. Кроме этого, на них уже ничего не давит, поэтому, как по мне, они одержат победу. Моя ставка - победа Лестера с коэффициентом 1,68.

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