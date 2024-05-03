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Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс прогноз Фото: championat.com/ Автор неизвестен
Даллас Маверикс Даллас Маверикс
НБА Сегодня, 20:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс
Даллас , American Airlines Center
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Прогноз на матч Тотал больше 203
Коэф.: 1.63
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В рамках шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА состоится поединок между Даллас Маверикс и Лос-Анджелес Клипперс. Встреча пройдет в ночь на субботу, 4 мая. Начало игры запланировано на 03:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Даллас Маверикс

Одна из самых ярких дуэлей первого раунда плей-офф НБА сполна оправдывает ожидания болельщиков. Маверикс и Клипперс в непредсказуемой борьбе выясняют отношения и спорят за путевку во второй раунд плей-офф. Счет в серии сейчас 3:2 в пользу Далласа, который попробует решить исход в следующем домашнем матче. В блестящей форме лидер команды Лука Дончич, которому помогает Кайри Ирвинг. Они очень близки к выходу в следующий этап, где уже давно ожидает победитель конференции Оклахома.

Лос-Анджелес Клипперс

Клипперс здорово стартовали в плей-офф, добыв победу в первом матче. После этого команда отдала сопернику две следующих игры, сравняла счет в серии, но снова без шансов проиграла домашний матч. Уэстбрук, Харден и другие звезды калифорнийцев мягко скажем не впечатлили и Даллас взял все в свои руки. У Клипперс серьезные кадровые проблемы из-за травмы лидера Леонарда Кавая, который сыграл всего два матча серии.

Интересные факты и личные встречи

  • Даллас проиграл два из трех последних домашних матчей.
  • Клипперс на протяжении последнего месяца не может выиграть два гостевых поединка кряду.
  • В очных матчах текущего сезона обе команды добыли по четыре победы.

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс Прогноз

Есть стойкое ощущение, что в этой игре серия подойдет к завершению. Букмекеры не верят в успех гостей, а я буду ставить на общий тотал больше 203 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 203
Коэф.: 1.63
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