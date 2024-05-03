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Вест Бромвич Альбион – Престон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Вест Бромвич - Престон прогноз Фото: https://twitter.com/WBA
Вест Бромвич Вест Бромвич
Чемпионшип Англия 04 мая 2024, 07:30 Вест Бромвич - Престон
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Англия, West Bromwich, Хоторнс
Престон Престон
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Вест Бромвич
Коэф.: 1.48
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В субботу, 4 мая, в матче заключительного 46 тура, Вест Бромвич Альбион на домашнем стадионе сыграет против Престона. Игра начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Вест Бромвич Альбион

Дрозды идут в верхней части турнирной таблицы, команда имеет в своем активе 72 очка после 46 туров. Вест Бромвич Альбион идет на шестом месте, которое гарантирует участие в плей-офф, однако это еще не гарантировано. Отрыв от седьмого места всего два очка, поэтому победа в этой игре для Дроздов просто обязательна. Кроме этого, Вест Бромвич может заскочить и на пятое место, ведь разница минимальная - один балл. Однако, сейчас у Дроздов очень непростая ситуация, ведь команда потерпела три поражения подряд, такие результаты позволили сопернику приблизиться вплотную к Вест Бромвичу. Однако сейчас, Альбиону уже некуда отступать и четвертое поражение может стать фатальным.

Престон

В отличие от команды Вест Бромвич Альбион, Лешики уже не имеют никаких целей и мотивации на последний матч этого сезона Чемпионшипа. Престон на десятой строчке в турнирной таблице, после 45 матчей они имеют 63 очка, отставание от шестого места - девять очков, поэтому Лешики уже просто доигрывают сезон. Это видно и по последним результатам, в предыдущих пяти матчах они раз победили и потерпели четыре поражения подряд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Чемпионшипа Вест Бромвич Альбион разбил на выезде Престон со счетом 4:0.
  • Кроме этого, Престон уже не может забить хотя бы один гол в последних четырех матчах. В пяти матчах к ряду Лешики пропускают первыми.
  • Несмотря на три поражения подряд, Вест Бромвич Альбион в последних 11 домашних матчах одержал восемь побед, что как по мне, хорошие результаты.

Вест Бромвич Альбион – Престон прогноз

Матч в котором сойдутся команды, которые имеют совершенно разные цели и задачи. Вест Бромвич Альбион должен выигрывать, чтобы сохранить место в плей-офф, что касается Престона, то создается впечатление, что они уже досрочно вышли в отпуск. По моему мнению, за счет домашнего стадиона и большей мотивации, именно Дрозды победят в игре. Ставка на победу хозяев с коэффициентом 1,48.

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Прогноз на матч Победа Вест Бромвич
Коэф.: 1.48
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