Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен

Ральф Рагник не будет тренировать Баварию Мюнхен в следующем сезоне и продолжит свое сотрудничество со сборной Австрии, сообщает Кристиан Фальк.

Напомним, что изначально ожидалось, что Рангник подпишет с Баварией контракт до лета 2027 года и будет иметь влияние на трансферную политику клуба. За его подписание Бавария выплатит Футбольному союзу Австрии 3 миллиона евро.

Нынешний главный тренер Баварии Томас Тухель официально покинет команду после завершения сезона, независимо от результатов в Лиге чемпионов. Об этом рассказал генеральный директор "рекордмайстеров" Ян-Кристиан Дрейесен.

Напомним, Бавария уже потеряла шансы выиграть Бундеслигу в этом сезоне. Чемпионом Германии впервые в истории стал Байер Леверкузен.