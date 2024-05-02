Может ли Тухель поступить как Хави? В Баварии сделали чёткое заявление

Недавно президент Барселоны Жоан Лапорта заявил о том, что главный тренер команды Хави несмотря на зимние заявления продолжит работать с командой и в следующем сезоне. Мысли, что их клубы могут поступить аналогично, начали закрадываться и у болельщиков Баварии, но, мюнхенский клуб уже принял решение.

Как рассказал генеральный директор «рекордмайстер» Ян-Кристиан Дреесен, Томас Тухель точно будет уволен по окончанию сезона:

«Нет, возможности изменить что-то нет. Нужно оценивать решение по меркам того времени, когда оно было принято. Тогда была совсем другая ситуация. Сейчас же у нас всё по-другому, наша цель ясна: выйти в финал, а потом, надеюсь, выиграть Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы, а потом наши дороги разойдутся», – цитирует шефа Баварии Sky Sports.

По мнению СМИ, главным претендентом на то, чтобы стать преемником Тухеля, является главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник.