Барселона неожиданно решила продать одного из своих ключевых футболистов

Барселона отчаяно ищет пути, как ей решить финансовые проблемы и иметь больше возможностей на трансферном рынке летом.

Как сообщает Marca, Барселона готова пойти на крайние меры и продать одного из самых дорогих своих футболистов. Речь идет о центральном полузащитнике команды Хави Педри.

Предметный интерес к Педри проявляют сразу два английских топ-клуба: Ливерпуль и Арсенал. Барселона считает, что сможет заработать на Педри более 100 миллионов евро. Это существенно бы улучшило финансовое положение клуба.

В последнее время Педри часто страдает от травм. Начиная со старта минувшего сезона, этот полузащитник пропустил из-за повреждений 238 дней.

В текущем сезоне Педри сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов.