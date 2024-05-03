Барселона неожиданно решила продать одного из своих ключевых футболистов
Новости футбола Сегодня, 07:46
twitter.com/centregoals
Барселона отчаяно ищет пути, как ей решить финансовые проблемы и иметь больше возможностей на трансферном рынке летом.
Как сообщает Marca, Барселона готова пойти на крайние меры и продать одного из самых дорогих своих футболистов. Речь идет о центральном полузащитнике команды Хави Педри.
Предметный интерес к Педри проявляют сразу два английских топ-клуба: Ливерпуль и Арсенал. Барселона считает, что сможет заработать на Педри более 100 миллионов евро. Это существенно бы улучшило финансовое положение клуба.
В последнее время Педри часто страдает от травм. Начиная со старта минувшего сезона, этот полузащитник пропустил из-за повреждений 238 дней.
В текущем сезоне Педри сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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