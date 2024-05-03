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Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Лидс - Саутгемптон прогноз Фото: https://twitter.com/LUFC
Лидс Лидс
Чемпионшип Англия 04 мая 2024, 07:30 Лидс - Саутгемптон
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Англия, Leeds, Элланд Роуд
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.59
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В заключительной игре нынешнего сезона Чемпионшипа Лидс на домашнем стадионе сыграет против Саутгемптона. Матч состоится в субботу, 4 мая, и начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Лидс

Белые сейчас на третьей строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В 45 матчах они набрали 90 очков и на три пункта уступает Ипсвичу, который на одну строчку выше. Таким образом, Лидсу необходимо побеждать в этой игре, однако, не все сейчас зависит от них. Если Ипсвич наберет хотя бы один балл, то Белые сыграют в плей-офф. В предыдущих пяти матчах Лидс очень нестабильно выступает: одна победа, две ничьи и два поражения. Особенно болезненным выглядит разгромное поражение в прошлом туре от КПР со счетом 0:4. Матч, который может стоить прямой путевки в Премьер-лигу.

Саутгемптон

Святые также уже решили все вопросы в нынешнем сезоне. Сейчас они на четвертом месте в турнирной таблице, набрали 84 балла в 45 матчах. Саутгемптон уже не претендует ни на третье место, ни на то, чтобы опуститься вниз. Сейчас команда уже может спокойно готовиться к матчам плей-офф. По последним матчам заметно, что Святые уже не очень настраиваются на матчи чемпионата, ведь в предыдущих пяти матчах они выиграли два раза и потерпели три поражения подряд. Но даже это не помогло их оппонентам догнать Святых.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Саутгемптон на домашнем стадионе разобрался с командой Лидс 3:1.
  • В трех последних матчах Саутгемптон потерпел три поражения. Кроме этого, за эти игры они забили только один гол, а пропустили восемь.
  • Лидс является лучшей домашней командой в нынешнем сезоне - 53 очка в 22 матчах. 14 побед в 20 играх дома.

Лидс – Саутгемптон прогноз

Для коллектива Лидс - эта игра является важной, ведь еще можно заскочить на второе место и получить прямую путевку в Премьер-лигу. К сожалению, для Белых все зависит и от их соперников. Саутгемптон нет никакой мотивации на эту игру и они спокойно готовятся к плей-офф Чемпионшипа. Несмотря на то, что Лидс очень хорошо играет дома, я сделаю ставку на их победу с коэффициентом 1,59.

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Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.59
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