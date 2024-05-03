Артета, берегись! Турецкий тренер заявил о желании возглавить Арсенал

Несмотря на то, что будущее главного тренера Арсенала Микеля Артеты является безоблачным, находятся храбрецы, которые готовы бросить вызов испанскому специалисту и сместить его с должности пушкарей.

Так, о своих твёрдых намерениях возглавить лондонскую команду заявил главный тренер турецкого Ризеспора Ильхан Палют, который впервые за почти 20 лет вывел коллектив в верхнюю часть местной Суперлиги: