Артета, берегись! Турецкий тренер заявил о желании возглавить Арсенал
Несмотря на то, что будущее главного тренера Арсенала Микеля Артеты является безоблачным, находятся храбрецы, которые готовы бросить вызов испанскому специалисту и сместить его с должности пушкарей.
Так, о своих твёрдых намерениях возглавить лондонскую команду заявил главный тренер турецкого Ризеспора Ильхан Палют, который впервые за почти 20 лет вывел коллектив в верхнюю часть местной Суперлиги:
«Конечно, я хочу быть тренером европейского гиганта. Эта работа становится сложнее по мере повышения уровня. Она становится сложнее, когда возрастает давление. Я готов к любой самой сложной работе.
Есть команда (которой я хотел бы управлять в будущем). Она мне очень нравится. Я слежу за их развитием, вижу, как молодые игроки выходят на элитный уровень и играют с головой в самой сложной лиге. В этом плане есть только одна команда – Арсенал», – сказал Палют в разговоре с ASpor.