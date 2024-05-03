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Плимут – Халл Сити прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Плимут - Халл Сити прогноз Фото: https://twitter.com/HullCity
Плимут Плимут
Чемпионшип Англия 04 мая 2024, 07:30 Плимут - Халл Сити
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Англия, Plymouth, Home Park
Халл Сити Халл Сити
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Халл Сити
Коэф.: 2.03
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В субботу, 4 мая, состоится матч заключительного 46 тура английского Чемпионшипа. В этой игре Плимут сыграет против Халл Сити, встреча начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Плимут

Пилигримы сейчас в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа, они идут на 21 месте. Отрыве от зоны вылета минимальный - всего один балл, поэтому эта игра сейчас крайне важна для Плимута, если они хотят остаться в Чемпионшипе. Их прямой конкурент, Бирмингем, сыграет против Норвича на своем поле. К слову, в предыдущих пяти матчах Плимут показал неплохие результаты, команда дважды победила, раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Халл Сити

Тигры еще сохраняют реальные шансы на то, чтобы заскочить в плей-офф Чемпионшипа. После 45 матча они имеют 70 очков, что на два меньше, чем у Вест Бромвича, который на шестом месте как раз. Таким образом, в случае победы в матче против Плимута и осечки от соперников, Халл может бороться с за выход в Премьер-лигу. Такая интрига обусловлена и тем, что в предыдущих пяти матчах они показали очень классные результаты: две победы и три ничьи, а если взять шесть игр, то статистика - трижды победили и трижды сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Халл Сити и Плимут разошлись миром - 1:1.
  • Халл Сити не проигрывает уже в чести матчах подряд, а Плимут, в свою очередь, проиграл в двух предыдущих играх.
  • Плимут в последних семи матчах очень мало забивает в последних восьми матчах всего четыре гола. Ни в одной из игр, они не забили больше одного раза. Халл Сити наоборот, в шести матчах - 14 голов.

Прогноз на матч Плимут – Халл Сити

Для Плимута и Халл Сити эта игра важна. Одни борются за выживание, другие за плей-офф Чемпионшипа. У обеих команд будет мотивация на игру. Халл сейчас показывает очень хорошую форму и результативность, чего не скажешь об их соперниках. Я готов рискнуть и поставить на победу Тигров с коэффициентом 2,03.

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Прогноз на матч Победа Халл Сити
Коэф.: 2.03
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