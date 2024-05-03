Конец эпохи. Боруссия Дортмунд объявила о расставании с легендой клуба

Легенда Дортмундской Боруссии Марко Ройс покинет свой родной клуб после завершения текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт Боруссии Дортмунд, клуб и футболист приняли решение не продлевать контракт, который истекает в июне этого года.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

Марко Ройс провел в составе “шмелей” 12 лет. Он сыграл за них 424 матча, забил 168 матчей и сделал 128 ассистов. В составе Боруссии Д он дважды выиграл Кубок Германии, но так ни разу не выполнил мечту выиграть Бундеслигу.

В текущем сезоне Ройс выпал из стартового состава. В 37 матчах во всех турнирах он забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.

Напомним, Боруссия Дортмунд в этом сезоне продолжает борьбу за трофей Лиги чемпионов. В первом полуфинале команда Эдина Терзича обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

Пока что неизвестно, где Ройс продолжит свою карьеру. Ранее сообщалось об интересе к нему от Боруссии Гладбах и клубов из МЛС.