Почеттино заговорил о своём будущем в Челси
На главного тренера Челси Маурисио Почеттино сейчас оказывается небывалое давление. Несмотря на дорогостоящие покупки, «пенсионеры» рискуют второй сезон подряд провести вне еврокубков, и не мудрено, что козлом отпущения может стать и сам специалист.
После победной игры с Тоттенхэмом (2:0) главный тренер Челси высказался о своём будущем и заявляет, что не всё находится в его руках:
«Достаточно. Всем тренерам нужно время, чтобы воплотить свои идеи и философию. Это не мое решение, дадут ли мне время. Я не знаю, буду ли я оценен владельцами.
Трудно каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием и осуждением. Не мне решать, быть или не быть мне здесь в следующем сезоне].
Я не могу ничего сказать. Могу лишь сказать, что если после этого решения мы захотим соответствовать истории Челси, то нам предстоит проделать большую работу. Посмотрим, будет ли у нас время, чтобы построить этот путь», – цитирует специалистаGoal.