Почеттино заговорил о своём будущем в Челси

На главного тренера Челси Маурисио Почеттино сейчас оказывается небывалое давление. Несмотря на дорогостоящие покупки, «пенсионеры» рискуют второй сезон подряд провести вне еврокубков, и не мудрено, что козлом отпущения может стать и сам специалист.

После победной игры с Тоттенхэмом (2:0) главный тренер Челси высказался о своём будущем и заявляет, что не всё находится в его руках: