Лига Чемпионов все дальше от шпор. Челси в уверенной манере разобрался с Тоттенхэмом

Челси на “Стемфорд Бридж” принимал Тоттенхэм в перенесенном матче 26-го тура АПЛ.

На 24-й минуте “пенсионеры” вышли вперед. Трево Чалоба замкнул передачу от Конора Галлахера. Тоттенхэм свои моменты не реализовал.

А Челси забил еще раз во втором тайме. Палмер ударом со штрафного угодил в перекладину, а Николас Джексон был точен на добивании. Как итог - уверенная победа “синих” 2:0.

Челси с 51 очком на восьмом месте в таблице. Тоттенхэм на пятой позиции и отстает от Астон Вилли на семь очков, сыграв на один матч меньше. В борьбе за топ-4 теперь все зависит от Виллы.

АПЛ, 26-й тур

Челси - Тоттенхэм - 2:0

Голы: Чалоба, 24, Джексон, 72