Лига Чемпионов все дальше от шпор. Челси в уверенной манере разобрался с Тоттенхэмом
Новости футбола Сегодня, 16:33
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Челси на “Стемфорд Бридж” принимал Тоттенхэм в перенесенном матче 26-го тура АПЛ.
На 24-й минуте “пенсионеры” вышли вперед. Трево Чалоба замкнул передачу от Конора Галлахера. Тоттенхэм свои моменты не реализовал.
А Челси забил еще раз во втором тайме. Палмер ударом со штрафного угодил в перекладину, а Николас Джексон был точен на добивании. Как итог - уверенная победа “синих” 2:0.
Челси с 51 очком на восьмом месте в таблице. Тоттенхэм на пятой позиции и отстает от Астон Вилли на семь очков, сыграв на один матч меньше. В борьбе за топ-4 теперь все зависит от Виллы.
АПЛ, 26-й тур
Челси - Тоттенхэм - 2:0
Голы: Чалоба, 24, Джексон, 72
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Новости футбола Сегодня, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Новости снукера Вчера, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
Новости автоспорта Вчера, 10:21 "Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна
Новости футбола Вчера, 07:33 Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Байер обыграл Рому и продлил свою невероятную серию без поражений Новости футбола Сегодня, 16:50 Марсель и Аталанта обменялись голами в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:45 Плей-офф Евролиги: расписание, результаты и турнирная сетка Новости хоккея Сегодня, 16:39 Юниорский Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:33 Лига Чемпионов все дальше от шпор. Челси в уверенной манере разобрался с Тоттенхэмом Новости футбола Сегодня, 16:07 Моуринью отклоняет предложения в ожидании одного конкретного топ-клуба Новости футбола Сегодня, 16:05 Галлахер лидирует в Премьер-лиге по важному показателю Новости тенниса Сегодня, 15:39 Медведев из-за травмы завершил выступления на Мастерсе в Мадриде Новости футбола Сегодня, 15:38 Милан окончательно решил уволить Пиоли. Уже известен претендент на тренера Новости футбола Сегодня, 15:07 Болельщики Челси посвятили огромный баннер воспитаннику клуба
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Нагоя Грампус – Виссел Кобе прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Аль-Таавун – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 ЗЕД – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Гамбург – Санкт-Паули прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Анкарагюджю – Аланьяспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Бешикташ – Ризеспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Тулуза – Монпелье прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года