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Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Фортуна Дюссельдорф - Нюрнберг прогноз Фото: https://www.si.com/ Автор неизвестен
Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф
Вторая Бундеслига Германия 03 мая 2024, 12:30 Фортуна Дюссельдорф - Нюрнберг
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Германия, Dusseldorf, Меркур Шпиль Арена
Нюрнберг Нюрнберг
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.61
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100%
1хБет 5.00
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3 мая свою встречу в рамках второго немецкого дивизиона проведут Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг. Аргументированный прогноз на данное противостояние подготовили эксперты Dailysports.

Фортуна Дюссельдорф

Текущий сезон неплохо складывается для Фортуны Дюссельдорф, команда идет третьей в чемпионате, а это зона переходных матчей. Поскольку отрыв от четвертого места составляет 4 очка, а отставание от второй строчки пять баллов, есть большая вероятность остаться на своей позиции. Иными словами, команды может получить шанс пробиться в элиту, нужно будет сыграть с 16-м клубом Бундеслиги.

В последнем туре Фортуна сыграла 1:1 на выезде против Шальке, чем прервала приятную серию из четырех побед подряд. Команда неплохо сыграла и в Кубке Германии, сумев дойти до полуфинала турнира, а там без шансов уступили Байеру со счетом 0:4 в гостях.

Нюрнберг

Нечем похвастаться в этом сезоне Нюрнбергу, команда занимает 13-ю строчку в чемпионате, при этом отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, так что прописку в дивизионе клуб должен сохранять. В последнем туре было домашнее заслуженное поражение от Карлсруэ со счетом 0:1, данная неудача стала четвертой подряд, за это время даже не удалось ни разу забить.

Похоже, футболисты Нюрнберга решили уйти в отпуск раньше, чем установлено регламентом, так запускать чемпионат нельзя, ведь можно серьезно за такое поплатиться. Есть сомнения, что команда сможет прервать серию неудач в предстоящей битве.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очной битве первого круга не было интриги, Фортуна одержала выездную разгромную победу со счетом 5:0.
  • Фортуна Дюссельдорф выиграла последние четыре матча на своем поле.
  • У Нюрнберга в гостях 5 побед, 7 поражений и три ничьи.

Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг Прогноз

В данном противостоянии хозяева котируются фаворитами, в пользу Фортуны не только фактор своей арены, а и выше место в турнирной таблице, а также лучшая форма. Нюрнберг постарается навязать борьбу одному из лидеров, ведь место в дивизионе еще не гарантировано. Предлагаем сделать ставку на победу Фортуны Дюссельдорф с форой -1 гол.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.61
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