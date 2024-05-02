Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

3 мая свою встречу в рамках второго немецкого дивизиона проведут Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг. Аргументированный прогноз на данное противостояние подготовили эксперты Dailysports.

Фортуна Дюссельдорф

Текущий сезон неплохо складывается для Фортуны Дюссельдорф, команда идет третьей в чемпионате, а это зона переходных матчей. Поскольку отрыв от четвертого места составляет 4 очка, а отставание от второй строчки пять баллов, есть большая вероятность остаться на своей позиции. Иными словами, команды может получить шанс пробиться в элиту, нужно будет сыграть с 16-м клубом Бундеслиги.

В последнем туре Фортуна сыграла 1:1 на выезде против Шальке, чем прервала приятную серию из четырех побед подряд. Команда неплохо сыграла и в Кубке Германии, сумев дойти до полуфинала турнира, а там без шансов уступили Байеру со счетом 0:4 в гостях.

Нюрнберг

Нечем похвастаться в этом сезоне Нюрнбергу, команда занимает 13-ю строчку в чемпионате, при этом отрыв от опасной зоны составляет 5 очков, так что прописку в дивизионе клуб должен сохранять. В последнем туре было домашнее заслуженное поражение от Карлсруэ со счетом 0:1, данная неудача стала четвертой подряд, за это время даже не удалось ни разу забить.

Похоже, футболисты Нюрнберга решили уйти в отпуск раньше, чем установлено регламентом, так запускать чемпионат нельзя, ведь можно серьезно за такое поплатиться. Есть сомнения, что команда сможет прервать серию неудач в предстоящей битве.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В очной битве первого круга не было интриги, Фортуна одержала выездную разгромную победу со счетом 5:0.

Фортуна Дюссельдорф выиграла последние четыре матча на своем поле.

У Нюрнберга в гостях 5 побед, 7 поражений и три ничьи.

Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг Прогноз

В данном противостоянии хозяева котируются фаворитами, в пользу Фортуны не только фактор своей арены, а и выше место в турнирной таблице, а также лучшая форма. Нюрнберг постарается навязать борьбу одному из лидеров, ведь место в дивизионе еще не гарантировано. Предлагаем сделать ставку на победу Фортуны Дюссельдорф с форой -1 гол.

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