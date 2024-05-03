Конфликт с Клоппом может подтолкнуть Салаха к тому, чтобы покинуть Ливерпуль

В недавнем матче с Вест Хэмом нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах повздорил со своим наставником Юргеном Клоппом, и эта неурядица может повлиять на будущее египтянина на «Энфилде».

Как сообщаетHITC, эти события дали Салаху понять, что вне Ливерпуля его будущее может быть куда лучше, даже несмотря на то, что приход нового тренера летом даст ему возможность построить отношения с клубом из чистого листа.

Ожидается, что главным тренером мерсисайдской команды в грядущем сезоне станет нидерландский специалист Арне Слот.

Напомним, что интерес к Салаху проявляют саудовские клубы, которые зимой были готовы отдать за нападающего 230 миллионов евро, что могло бы установить трансферный рекорд. Но, из-за того, что контракт египтянина с Ливерпулем истекает в 2025 году, то сейчас такую сумму «скаузерам» вряд ли удастся выручить.