Анчелотти ответил, кто из голкиперов сыграет в финале ЛЧ, если Реал туда выйдет

Главный тренер Реала Мадрид Карло Анчелотти подтвердил, что в завтрашнем матче 34-го тура Ла Лиги против Кадиса на воротах впервые в сезоне сыграет Тибо Куртуа, но в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов против Баварии снова сыграет Андрей Лунин.

Также Анчелотти ответил на вопрос, кто из голкиперов сыграет в финале ЛЧ, если Реал сможет туда выйти.

"Куртуа вернулся в стартовый состав? Я знаю, что вы хотите знать (смеется). Вы хотите знать, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов. Мы не думаем о том, что может произойти в следующем месяце. Мы сосредоточены на среде".

Напомним, первый матч между Реалом и Баварией в Мюнхене завершился ничьей 2:2.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоится на Уэмбли 1 июня.