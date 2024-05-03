Трансферная цель Атлетико и Наполи отреагировал на интерес топ-клубов
Топовые клубы в летнее трансферное окно намерены активно поработать над усилением полузащиты, и кандидатуру на подписание в данной линии они нашли в испанском Реал Сосьедаде. Правда, самого героя новостей этот интерес не сильно удовлетворяет.
Ранее мы сообщали об интересе Атлетико и Наполи в игроке команды из Сан-Себастьяна Робине Ле Нормане, но сам 27-летний полузащитник на этих слухах не концентрируется, а намерен достигать самых высоких целей именно с Реал Сосьедадом:
«Вы редко видели, чтобы я говорил о слухах, я не очень люблю это, это заставляет вас потерять фокус на том, что действительно важно, а именно - закончить этот год наилучшим образом, а именно - выйти с Реал Сосьедадом в Европу в пятый раз подряд», – сказал Ле Норман в разговоре с Marca.