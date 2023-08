PSV, Copenhagen and Antwerp qualified for the Champions League

Three second-leg playoff matches of the UEFA Champions League took place. The right to participate in the group stage was secured by Danish team Copenhagen, Dutch team PSV, and Belgian team Antwerp.

Copenhagen (Denmark) - Raków (Poland) - 1:1 (1:0, 0:1) - First leg - 1:0

Goals: 1:0 - 35' Vavro, 1:1 - 87' Zvolinski.

Copenhagen lineup: Grabara, Jørgensen, Vavro, Diks, Meling, Falk, Klaesson, Lerager, El-Younoussi (Ashoori, 60), Diogo Gonçalves (Lund, 88), Larsson (Cornelius, 61).

Raków lineup: Kovacevic, Kovacevic, Rundich, Arsenich (Rakovitan, 76), Tudor, Sorescu, Bergren (Liderman, 59), Cebula (Kittel, 59), Kochergin (Jeboa, 76), Papanikolau, Piasetsky (Zvolinski, 84).

PSV (Netherlands) - Rangers (Scotland) - 5:1 (1:0, 4:1) - First leg - 2:2

Goals: 1:0 - 35' Zahavi, 2:0 - 53' Zahavi, 2:1 - 64' Tavernier, 3:1 - 66' de Jong, 4:1 - 78' Boscagli, 5:1 - 81' (own goal) Goldson.

PSV lineup: Benitez, Teze (Sambo, 83), Boscagli (Til, 83), Schouten, Dest, Sangaré, Verman, Lang (Ramallo, 69), Zahavi (Vertessen, 87), Bakaev (Tillman, 87), de Jong.

Rangers lineup: Bartland, Tavernier, Goldson, Sutar, Barisic (Sterling, 51), Sifuentes, Landström, Raskin (Lammers, 61), Kentuell, Dessers (Danilo, 61), Matondo (Jack, 85).

AEK (Greece) - Antwerp (Belgium) - 1:2 (0:0, 1:2) - First leg - 0:1

Goals: 0:1 - 73' Kerk, 1:1 - 90' Araujo, 1:2 - 90+5' Bailkivisha.

AEK lineup: Stankovic, Rota (Jönsson, 80), Vida, Mukudi, Hajsafi, Simanski (Pizarro, 80), Pineda, Gachinovich (Mantalos, 80), Amrabat (Eliasson, 69), Zuber (Araujo, 70), Pons.

Antwerp lineup: Buta, de Lat, Alderweireld (van den Bosch, 65), Koulibaly, Wijnants, Keita, Ekelenkamp (Kerk, 66), Vermeeren, Ondrejka, Bailkivisha, Janssen (Yusuf, 83), Muya.