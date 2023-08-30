ПСВ, "Копенгаген" и "Антверпен" вышли в Лигу чемпионов

Состоялись три ответных матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. Право сыграть в групповом турнире завоевали датский “Копенгаген”, голландский ПСВ и бельгийский “Антверпен”.

“Копенгаген” Дания – “Ракув” Польша - 1:1 (1:0, 0:1) - первый матч - 1:0

Голы: 1:0 – 35 Вавро, 1:1 – 87 Зволиньски.

“Копенгаген”: Грабара, Йелерт, Вавро, Дикс, Мелинг, Фальк, Классон, Лерагер, Эльюнусси (Ашури, 60), Диогу Гонсалвеш (Лунд, 88), Ларссон (Корнелиус, 61).

“Ракув”: Ковачевич, Ковачевич, Рундич, Арсенич (Раковитан, 76), Тудор, Сореску, Бергрен (Лидерман, 59), Цебуля (Киттель, 59), Кочергин (Йебоа, 76), Папаниколау, Пясецки (Зволиньски, 84).

ПСВ Нидерланды – “Рейнджерс” Шотландия - 5:1 (1:0, 4:1) - первый матч - 2:2

Голы: 1:0 – 35 Сайбари, 2:0 – 53 Сайбари, 2:1 – 64 Тавернье, 3:1 – 66 де Йонг, 4:1 – 78 Верман, 5:1 – 81, автогол Голдсон.

ПСВ: Бенитес, Тезе (Самбо, 83), Боскальи (Тил, 83), Схаутен, Дест, Сангаре, Верман, Ланг (Рамальо, 69), Сайбари (Вертессен, 87), Бакайоко (Тилльман, 87), де Йонг.

“Рейнджерс”: Батленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Баришич (Стерлинг, 51), Сифуэнтес, Ландстрем, Раскин (Ламмерс, 61), Кэнтуэлл, Дессерс (Данило, 61), Матондо (Джек, 85).

АЕК Греция – “Антверпен” Бельгия - 1:2 (0:0, 1:2) - первый матч – 0:1

Голы: 0:1 – 73 Керк, 1:1 – 90 Араухо, 1:2 – 90+5 Баликвиша.

АЕК: Станкович, Рота (Йонссон, 80), Вида, Мукуди, Хаджсафи, Шиманьски (Писарро, 80), Пинеда, Гачинович (Манталос, 80), Амрабат (Элиассон, 69), Цубер (Араухо, 70), Понсе.

“Антверпен”: Бюте, де Лат, Алдервейрелд (ван ден Босх, 65), Кулибали, Вайнс, Keita, Эккеленкамп (Керк, 66), Vermeeren, Ондрейка, Баликвиша, Янссен (Юсуф, 83), Муя.