Manchester City - Sevilla: where to watch the match for the UEFA Super Cup

On Wednesday, August 16, Manchester City will play against Sevilla in the UEFA Super Cup match.

The match for the trophy will take place in Piraeus at the Georgias Karaiskakis Stadium and will start at 22:00.

Interestingly, Sevilla won the UEFA Super Cup for the last time 17 years ago - in 2006.

Europe

Albania: Tring, RTSH

Armenia: Fast Media

Austria: ServusTV, Sky Austria, DAZN.

Azerbaijan: CBC Sport

Belgium: RTL, VTM, Proximus

Bosnia and Herzegovina: Arena Sport

Bulgaria: btv

Croatia: HRT, Arena Sport

Cyprus: CITA

Czech Republic: TV Nova

Denmark: Viaplay

Estonia: Viaplay

Finland: MTV (C More)

France: Canal+, RMC Sport

Georgia: Setanta, Silknet

Germany: DAZN, Sat 1

Gibraltar: Gibtelecom

Greece: Cosmote TV, MEGA

Hungary: MTVA

Iceland: Viaplay, Syn

Israel: Sports Channel

Italy: Prime Video

Kazakhstan: KazSport

Kosovo: Arena Sport

Latvia: Viaplay

Lithuania: Viaplay

Luxembourg: RTL, Proximus

Malta: PBS, Melita

Moldova: Setanta, Prime, Jurnal TV

Montenegro: Arena Sport

Netherlands: Ziggo Sport, RTL

North Macedonia: Makedonski Telekom, Arena Sport

Norway: TV2 Norway

Poland: Polsat

Portugal: Eleven, TVI

Republic of Ireland: Virgin Media, Livescore

Romania: Clever Media, Digisport, Telekom Romania

Russia: Match TV

Serbia: Arena Sport, RTS

Slovakia: Marquise

Slovenia: Pro Plus

Spain: Telefonica, GOL

Sweden: Telia

Switzerland: Blue+, Blue Zoom

Türkiye: EXXEN, TV8

Ukraine: Megogo

United Kingdom: TNT Sports

Africa and Middle East

Nigeria: Supersport

South Africa: Supersport

Middle East/North Africa (Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen): be in

Rest of Africa: SuperSport, Canal+

America

Brazil: SBT, TNT

Canada: ODA

Caribbean: Flow Sports, Sportsmax

Central America: ESPN

Costa Rica: channel 7

Dominican Republic: TV Video

Ecuador: TV Video

El Salvador: Channel 4

Haiti: Channel+

Honduras: Telecadena (Channel 7)

Mexico: TNT

Nicaragua: TV Video

Panama: TV Max, RCC

Paraguay: TV Video

South America (eg Brazil): ESPN

United States of America: CBS, TUDN

Venezuela: La Tele Tuya

Asia and the Pacific

Australia: Stan Sport

Brunei: beIN

Cambodia: beIN

PRC: video surveillance

Hong Kong SAR: beIN

India and Indian subcontinent: Sony

Indonesia: SCTV, Champions TV

Japan: WOW

Kyrgyzstan: Q Sport League

Macau SAR: TDM

Malaysia: beIN

Mongolia: Premier Sport

Myanmar: Channel+

New Zealand: beIN

Pacific Islands: Digicel

Philippines: TAP TV

Republic of Korea: SPO TV

Singapore: beIN

Taiwan/Chinese Taipei: Elta Sports

Tajikistan: Varzish TV

Turkmenistan: AlmaSport TV

Uzbekistan: MTRK

Vietnam: FPT Sports