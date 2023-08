Galatasaray, Braga and Young Boys advance to Champions League

Three second-leg matches of the UEFA Champions League play-off round took place. "Galatasaray," "Braga," and "Young Boys" emerged victorious. Consequently, Turkish, Portuguese, and Swiss clubs secured spots in the Champions League group stage.

"Galatasaray" Turkey - "Molde" Norway - 2:1 (1:0, 1:1) - first leg - 3:2

Goals: 1:0 - 7' Icardi (penalty), 1:1 - 66' Hestad, 2:1 - 90' Angelino.

"Galatasaray": Muslera, Boe, Bardakci, Nelsen, Angelino, Demirbay (Kutlu, 90'), Torreira, Akturkoglu (Yilmaz, 72'), Tete (Bakambu, 80'), Mertens (Aykhan, 72'), Icardi.

"Molde": Karlstrom, Bjornbak, Heugan, Ellingsen, Heugen, Knudtson (Fjortoft, 22; Gredem, 85), Breivik (Eriksen, 76), Kosa (Hestad, 21), Mannsverk, Eikrem (Berisha, 76), Bruunhildsen.

"Panathinaikos" Greece - "Braga" Portugal - 0:1 (0:0, 0:1) - first leg - 1:2

Goal: 0:1 - 83' Bruma.

"Panathinaikos": Brignoli, Vayanidis, Magnusson, Edvai (Schinkeveld, 43'), Juankar, Ruben Perez (Gnezda-Cherin, 78'), Bernard (Juricic, 77'), Vilena, Mansini, Palacios (Cantalapiedra, 62'), Ioannidis (Sporar, 62').

"Braga": Mateus, Victor Gomez, Fonte, Niakate (Satchi, 49), Marin, Andre Orta (Pizzi, 65'), Carvalho, Bruma (Oliveira, 88'), Ricardo Orta, Jallo (Salasar, 65'), Abel Ruiz (Banzer, 88').

"Young Boys" Switzerland - "Maccabi" Haifa Israel - 3:0 (2:0, 1:0) - first leg - 0:0

Goals: 1:0 - 23' Itten, 2:0 - 28' (own goal) Sek, 3:0 - 46' Ugrinic.

"Young Boys": Rochoppi, Janko (Blum, 83'), Benito, Kamara, Persson, Ugrinic (Males, 83'), Imeri (Joel Monteiro, 70'), Lauper, Rider (Lakomy, 74'), Itten (Ganvula, 69'), Elia.

"Maccabi": Nitzan, Sundgren, Goldberg, Sek, Haziza, Shery (Rafaelov, 69'), Al-Faz, Jaber (Shimich, 69'), David (Shuranov, 76'), Pierro (Podgoryanu, 55'), Halaili (Saba, 55').